Disney a retras reclamele pentru platformele Disney+ si Hulu de pe Facebook si Instagram - presa

Compania Disney a retras reclamele de pe Facebook pentru platforma Disney+, dar şi advertorialele Hulu de pe Instagram, ca parte a campaniei „Stop Hate for Profit”, potrivit presei americane, relatează news.ro

Disney este compania care a cheltuit cel mai mult pentru reclamele pe Facebook în prima jumătate a acestui an: 210 milioane de dolari pentru Disney+ doar în Statele Unite.

Wall Street Journal a scris că, recent, Disney a „redus dramatic” advertorialele de pe Facebook. Compania nu a comentat situaţia.

Acţiunea Disney vine la mai puţin de o lună de la lansarea campaniei #StopHateForProfit, căreia s-au alăturat peste 1.000 de companii care au suspendat temporar plata de reclame pe reţeaua de socializare, în încercarea de a forţa Facebook să gestioneze mai ferm cazurile de hărţuire şi discursul motivat de ură.

Între companiile care s-au retras deja se numără Unilever, Coca-Cola, Microsoft, Target, Starbucks şi Verizon.

Iniţiativa este condusă de mai multe grupuri, între care National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) şi Anti-Defamation League.

Un reprezentant al Facebook, citat de Variety, a declarat: „Investim miliarde de dolari în fiecare an pentru a menţine comunitatea noastră în siguranţă şi colaborăm continuu cu experţi din afară pentru a ne analiza şi actualiza politicile. Ştim că avem multe de făcut şi vom continua să muncim cu grupuri pentru drepturile civile şi alţi experţi pentru a dezvolta şi mai multe unelte, tehnologia şi politicile pentru a continua această luptă”.

Wall Street Journal a mai notat că diviziile Disney „reexaminează publicitatea lor pe Facebook”.

Potrivit unor surse, Facebook are în vedere să interzică reclamele politice pe platformele sale. De luna trecută, utilizatorii americani ai Facebook şi Instagram pot dezactiva advertorialele politice.