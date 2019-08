Dispar firme pe capete in Romania; Cele mai multe s-au desfiintat in Teleorman

Numărul firmelor radiate a crescut în primele şapte luni din 2019 cu 52,87%, comparativ cu perioada similară din 2018, ajungând la 74.189 firme, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), potrivit AGERPRES.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 8.376 de firme (cu 11,68% mai multe faţă de ianuarie-iulie 2018) şi în judeţele Iaşi - 4.065 (plus 108,35%), Maramureş - 2.791 (plus 132,58%) şi Cluj - 2.751 (plus 33,35%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa, respectiv 529, în creştere cu 55,59% faţă de anul anterior, Covasna - 554 (plus 57,83%) şi Harghita - 617 (plus 4,05%).

Numărul de radieri a crescut în toate judeţele, avansul cel mai semnificativ fiind consemnat în judeţele Teleorman (plus 174,2%), Bistriţa-Năsăud (plus 133,21%) şi Maramureş (plus 132,58%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 22.310 (plus 69,85%% raportat la primele 7 luni din 2018), agricultură, silvicultură şi pescuit - 12.910 (plus 118,26%) şi construcţii - 7.004 (plus 70,46%).

În luna iulie 2019 au fost radiate 6.382 de firme, cele mai multe în Bucureşti - 993 şi în judeţele Cluj - 341, Timiş - 271 şi Dolj - 260.