Dispar prostituatele din vitrinele Amsterdamului

Femke Halsema, prima femeie aleasa primar la Amsterdam, a anuntat planuri de reforma a cartierului cu felinare rosii si a celebrelor vitrine in care prostituatele isi asteapta clientii, transmite Reuters. Halsema a sugerat masuri care ar constitui cea mai radicala reforma a comertului cu sex dupa legalizarea prostitutiei in Olanda. "Cred ca multe din femeile care lucreaza acolo se simt umilite, batjocorite si acesta este unul din motivele din care ne gandim la schimbari", a declarat primarita. Planurile municipalitatii prev ...