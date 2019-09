Dispar regiile!: CT Heat Energy SA, o noua companie municipala care va asigura transportul si distributia de energie termica in Constanta! (documente)

Aprobarea studiului de oportunitate elaborat de ECA Regulatory SRL;

Înfiinţarea unei societăţi cu capital social integral al UAT Constanta, care va deveni operatorul Serviciului de transport energie termică CT Heat & Energy SA;

Preluarea reţelelor termice de transport de la Electrocentrale Constanta SA;

Încredinţarea directă a CSDP transport al energiei termice către societatea CT Heat & Energy SA;

Pregătirea solicitării UAT Municipiul Constanţa pentru a include investiţia în sursa de producere în Fondul pentru modernizare - termen 30 septembrie 2019;

Pregătirea aplicaţiei pentru accesarea surselor de finanţare a investiţiilor necesare pentru reabilitarea reţelelor termice de transport;

Extinderea CDSP încheiat cu CT Heat & Energy SA prin extinderea obiectului contractului - includerea serviciului public de distribuţie a energiei termice;

Pregătirea aplicaţiei pentru accesarea surselor de finanţare a investiţiilor necesare pentru reabilitarea reţelelor termice de distribuţie;

Pregătirea documentaţiei pentru realizarea sursei de producere prin accesarea Fondului de modernizare.

Aleşii locali municipali constănţeni au adoptat ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului privind „Stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa” şi proiectul de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică în vederea reorganizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Constanţa.Deşi perimată şi excesiv politizată, sintagma „Un nou CET la Constanţa” ar putea căpăta contur odată cu înfiinţarea unei societăţi cu capital social integral al UAT Constanta, care va deveni operatorul Serviciului de transport energie termică sub titulatura de „CT Heat & Energy SA”.Potrivit proiectului aprobat de aleşii locali, strategia de optimizare a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa se va realiza în 9 paşi, după cum urmează:În proiect se mai precizează că societatea care va presta serviciul public de transport al energiei termite se organizează şi funcţionează pe baza unui Regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie al acestora. Totodată, societatea care va presta serviciul public de transport al energiei termice va desfăşura activitatea în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice în vederea asigurării funcţionării societăţii în condiţii de rentabilitate economică.Astfel, se va avea în vedere dimensionarea corectă a tarifelor de transport, luând în considerare nivelul real al pierderilor de energie termică şi de agent termic. Împreună cu Electrocentrale Constanţa va fi fundamentat nivelul tarifului pentru serviciul de transport al energiei termite, care va fi avizat de ANRE.În notele de subsol se recomandă contractarea serviciilor de consultanţă pentru pregătirea aplicaţiei POIM. De asemenea, se recomandă ca Primăria Constanţa să solicite prelungirea termenului de depunere a aplicaţiei, deoarece este foarte dificila încadrarea în termenul actual, respectiv 31.12.2019.Nu în ultimul rând, în studiu se precizează că este necesară realizarea studiilor de fezabilitate conform HG 907/2016, în cazul în care municipalitatea optează să solicite finanţare prin Programul Termoficare.Prin urmare, înainte de etapa 3, respectiv 7, trebuie pregătite regulamentele şi caietele de sarcini ale serviciilor de transport şi, respectiv, distribuţie furnizare energie termică care urmează a fi anexe ale contractului de delegare încheiat cu operatorul public CT Heat & Energy SA.„După încheierea CDSP, CT Heat & Energy SA va solicita la ANRE licenţă de prestare a serviciului public. După caz, municipalitatea va prevedea prin buget sumele necesare pentru Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie (Ordinul MDRAP nr. 1121/1075/2014)”, se mai arată în proiectul de hotărâre aprobat de consilierii municipali.Primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, a explicat că, dincolo de acest plan de acţiune în 9 paşi şi de dezbaterea politică, va da credit specialiştilor, astfel încât viitoarea societate de transport al energiei termice să fie una performantă. „Într-un timp foarte scurt încercăm să facem ceea ce statul nu a reuşit în ultimii 30 de ani. Astăzi am aprobat şi achiziţia de consultanţă şi reprezentare juridică, cumpărarea magistralelor este condiţionată de un studiu de fezabilitate care va beneficia de o reactualizare. Vreau să asigur constănţenii că municipiul va depune un proiect pentru redimensionarea reţelelor de transport şi sperăm ca încredinţarea contractului de transport către noua societate să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul sezonului rece viitor. Ulterior vom transfera şi distribuţia către noua societate. Până la sfârşitul actualului mandat vreau să demarăm toate licitaţiile pentru modernizarea sistemului de transport energiei termică”, a precizat edilul-şef al Constanţei.Totodată, acesta a dorit să liniştească sindicatele şi angajaţii din acest sector de activitate, cărora le-a transmis că în noua companie vor fi angajaţi toţi specialiştii, inclusiv cei care se ocupau de mentenanţa magistralelor Electrocentrale Constanţa SA.Vă reamintim că, potrivit estimărilor de la începutul acestui an, peste 60.000 de constănţeni beneficiază de serviciile sistemului centralizat de încălzire.Proiectele adoptate ieri de CLM Constanţa pot fi consultate pe larg în secţiunea „Documente”.