Dispariția virusului a injumatațit șansele gasirii unui vaccin rapid pentru COVID-19. Ce efecte secundare au primele teste pe oameni

La scurt timp după ce americanii de la Moderna au anunțat studii de succes pentru faza 1 al vaccinului ARNm-19 COVID-19, alți doi candidați promițători transmit date încurajatoare. Două companii, una chineză și alta britanică, intră în testarea umană din faza a doua. Un prim amplu studiu făcut public de o revistă de specialitate arată […]