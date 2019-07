disparitia bizara a unui bebelus abandonat intr un spital din romania a carui mama a aflat dupa 11 ani ca nu a murit 22711 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul uneia dintre cele mai bizare disparitii se afla in cercetarea Politiei Valcea de sase ani, chiar daca fapta s-a petrecut in urma cu 17 ani. Interesant este si cum a aflat mama ca bebelusul abandonat in spital a supravietuit, dar a disparut fara urma, la scurt timp, de unde il lasase. In 2002, Elena, o adolescenta de 16 ani, din comuna valceana Gradistea, a ramas insarcinata. Mama copilei a insistat ca aceasta sa renunte la sarcina, spunandu-i clar ca nu va accepta niciodata copilul, iar in cele din urma, dupa ce a nascut, a convins-o sa-l abandoneze. ”Fata a ramas gravida la aproape 1 ...