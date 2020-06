Disperare in bordelurile din Amsterdam. Se deschid abia in septembrie

Vitrinele de neon nu mai sunt luminate, iar străzile Cartierului Roşu din Amsterdam arată ca cele ale unui oraș fantomă. Coronavirusul a lovit greu industria sexului cu plată: în aceste luni de oprire forțată, doar prostituatele care lucrează pe cont propriu au primit subvenții guvernamentale, în timp ce restul au rămas cu mâinile goale. Așa […] The post Disperare în bordelurile din Amsterdam. Se deschid abia în septembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.