Disperare printre sustinatorii lui Kovesi: Ultimul gest la care au recurs pentru a-l face pe contracandidatul francez sa se retraga

„Un cetăţean european” a iniţiat, pe site-ul Change.org, o petiţie prin care îi cere contracandidatului Laurei Kovesi la funcţia de procuror-şef european, Jean-Francois Bohnert, să renunţe în favoarea fostei şefe a DNA.

"Faptul de a vă retrage candidatura și, astfel, de a o susține pe doamna Kövesi ar reprezenta un gest clar de solidaritate cu corpul profesional și un semnal puternic că, în UE, instituția procurorului, atât de des supusă unor presiuni inimaginabile, știe cum să se apere", spune inițiatorul petiției.

Acestă scrisoare adresată candidatului francez vine în condicţiile în care, după mai multe runde de discuţii, negocierile dintre Consiliul European, care îl susţine pe Bohnert, şi Parlamentul European care o sprijină pe Kovesi, au ajuns într-un blocaj.

Scrisoarea trimisă lui Bohnert de inițiatorul petiției:

”Am urmărit cu multă atenție audierea dumneavoastră din Parlamentul European și m-ați convins. Sunteți fără îndoială competent pentru postul de șef al Parchetului European, iar numirea dumneavoastră ar fi o victorie binemeritată, precum și o încununare a carierei. Această numire ar fi de asemenea o sursă de mândrie pentru poporul francez cu privire la prestigioasa sa funcție publică. Din păcate, aceeași numire ar însemna totodată o victorie pentru anumiți politicieni și grupuri de interese - iar aceasta din motive contrare adevăratelor interese și nevoi ale cetățenilor europeni.

Candidata din România, doamna Kövesi, și-a demostrat în egală măsură competențele și capacitatea de a îndeplini cu succes rolul de șef al Parchetului European. În perioada când s-a aflat la conducerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), România a cunoscut o întărire fără precedent a eficacității în lupta împotriva acestei grave maladii a societății care este corupția. Lupta sa a dus la nașterea speranței pentru o curățire a vieții publice în România, în perspectiva unei Europe mai juste. O dovadă incontestabilă a curajului, independenței și profesionalismului doamnei Kövesi este faptul că miile de anchete penale care vizau aleși, miniștri, înalți funcționari și chiar (foști) prim-miniștri au avut loc în ciuda atacurilor feroce la adresa ei din partea partidului de guvernământ, a aliaților săi și a canalelor de media pe care aceștia le controlează. Această independență nou-apărută a sistemului judiciar a pus în pericol puterea politicienilor corupți, care își vedeau amenințate libertatea, proprietățile obținute fraudulos și felul lor de a acționa. Au lansat prin urmare o luptă fără scrupule împotriva justiției din România, care include modificări legislative cu scopul de a opri anchete în desfășurare și de a slăbi sistemul judiciar. De asemenea, au înlăturat-o pe doamna Kövesi de la conducerea DNA și au mers până la crearea unei noi structuri judiciare pentru anchetarea magistraților. Prima pradă a acestei noi structuri create pe măsură a fost, fără nicio surpriză, doamna Kövesi. Atacurile dirijate împotriva ei au luat o amploare excepțională după ce a fost pusă prima pe lista scurtă a comitetului de selecție și după câștigarea votului în Parlamentul European.

În cursul procedurii de numire a șefului Parchetului European, acești politicieni corupți au votat pentru dumneavoastră, domnule Bohnert, dar nu din motive care vă fac onoare. Iar politicienii români n-au fost singurii care au adoptat această strategie - căci speranța pentru o Europă fără corupție pe care doamna Kövesi a trezit-o în poporul român s-a răspândit în mai multe țări. Această speranță a îngrijorat mulți alți politicieni europeni. Guvernul bulgar, mediatizat în acest context, este un exemplu bun, dar mai sunt multe alte guverne conduse de persoane cărora valori precum onestitatea și transparența în cheltuirea banului public le dau fiori. În cazul acestor guverne, votul pentru candidatura dumneavoastră, domnule Bohnert, n-a fost un vot pentru dumneavoastră, ci împotriva acestor valori, pe care sunt convins că le împărtășiți. Este o realitate dură pe care trebuie să aveți curajul să o priviți în față.

Am auzit un argument potrivit căruia înființarea parchetului european ar fi mai dificilă dacă la conducerea sa ar fi pusă o persoană față de care unele guverne au reticențe. Un astfel de argument nu poate fi acceptat, întrucât, de fapt, această reticență este generată tocmai de valorile care ar trebui să stea la baza acestei noi instituții! Am mai auzit și ideea că doamna Kövesi ar fi un simbol politic mai curând decât bunul profesionist de care are nevoie noua structură europeană. Dar nicio persoană de bună credință nu poate pune la îndoială competența doamnei Kövesi și valoarea sa într-o poziție administrativă și de conducere. Tulburarea politică din jurul candidaturii doamnei Kövesi nu i se datorează acesteia, ci politicienilor corupți care se tem de ea și care au vrut să se răzbune pentru anchetele care i-au vizat din cauza fărădelegilor lor. Această dimensiune politică poate că nu îi sprijină candidatura, dar nu ar trebui nici să o condamne – pentru că, altfel, s-ar face exact jocurile acestor politicieni.

Doamna Kövesi a devenit întruchiparea speranței că valori precum onestitatea și justiția pot fi aplicate în afacerile publice din fiecare stat european. De altfel, acesta este motivul pentru care familiile jurnaliștilor anticorupție uciși din Slovacia și Malta, precum și alte persoane publice și alți jurnaliști din Europa, și-au declarat susținerea pentru doamna Kövesi.

Această susținere și această scrisoare nu sunt, așadar, o luare de poziție împotriva dumneavoastră, domnule Bohnert – și sper că am reușit să arăt asta prin prezenta scrisoare – ci o pledoarie pentru triumful acestor valori în Europa. Numirea doamnei Kövesi ar reprezenta o victorie pentru lupta împotriva corupției și împotriva disprețului la adresa statului de drept.

Din toate aceste motive, domnule Bohnert, aș dori să vă invit să luați în considerare posibilitatea de a vă retrage din procedura de selecție pentru postul de șef al Parchetului European. Nu îmi este ușor să vă adresez această rugăminte, pentru că îmi dau seama cât de dificilă poate fi o astfel de decizie. Nu ați renunța doar la un pas important în cariera dumneavoastră, ci poate și la un vis frumos, acela de gestiona chiar dumneavoastră acest proces pasionant al creării unei noi structuri la nivel european, punându-vă competențele în slujba interesului public. De asemenea, știu și că, în calitatea dumneavoastră de procuror, nu vă puteți implica politic.

Cu toate acestea, faptul de a vă retrage candidatura și, astfel, de a o susține pe doamna Kövesi ar reprezenta un gest clar de solidaritate cu corpul profesional și un semnal puternic că, în UE, instituția procurorului, atât de des supusă unor presiuni inimaginabile, știe cum să se apere.

În plus, acum nu mă adresez doar procurorului Bohnert, ci în primul rând domului Bohnert în calitatea sa de cetățean european implicat, care constată, ca și mine, că proiectul european este în prezent slăbit de derapaje autoritare, populiste și cleptocrate. În acest moment de criză, fiecare victorie pentru o societate mai sănătoasă, transparentă și echitabilă contează enorm. Acesta este momentul în care se creionează direcția pe care o va urma Europa în anii ce urmează.

Am ales să vă scriu această scrisoare sub anonimat: sunt un necunoscut, apolitic și mulțumit ca lucrurile să rămână astfel. Am publicat această scrisoare pe un site de petiții pentru a permite și altor persoane să susțină aceste idei și, mai ales, pentru a crește șansele ca această scrisoare să ajungă la dumneavoastră.

Având în vedere situația de blocaj în care se află negocierile și perspectiva neliniștitoare ca acestea să treneze până după formarea noului Parlament European, cu toate incertitudinile procedurale care ar decurge de aici, este nevoie să acționați imediat.

Evident, decizia vă aparține în totalitate și, chiar dacă alegeți să rămâneți în cursă, sunt convins că o veți face cu dorința sinceră de a vă pune energia și competențele în slujba cetățenilor. Dacă, totuși, veți da curs aceste invitații, acest lucru mi-ar da speranță – și cu siguranță ar da speranță celor mai mulți dintre europeni – într-o lume în care interesele personale imediate pot fi puse la o parte pentru a servi interesului general și valorilor care stau la baza proiectului european.

Cu stimă,

un cetățean european”