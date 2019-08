DISPERAREA lui Alexandru Cumpanasu: Mor cu ei de gat!

Alexnadru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu si familia Alexandrei vor oferi burse anuale pentru tinerii care vor ajuta impotriva rapirilor, santajului, clanurilor interlope si gastilor de cartier. Unchiul Alexandrei a depus, luni, la Parchetul General noi informatii si indicii despre Gheorghe Dinca si posibili complici. " #12vreausatraiesc. BURSA ALEXANDRA MACESANU PENTRU CURAJ! Impreuna cu familia si cativa prieteni apropiati (oameni de afaceri care nu vor sa-si dea numele) am hotarat sa CINSTIM CURAJUL Alexandrei si indiferent daca este in viata sau nu vom oferi 20 de burse anuale pentru tineri de liceu care se vor remarca prin curaj in fata crimei organizate din licee!. In fiecare an de ziua Alexandrei pe 15 Septe ...