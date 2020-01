Disputa din Educatie: De ce nu pot incepe anul acesta cursurile la 1 septembrie, asa cum cer elevii

Structura anului scolar nu este facuta pentru ca turismului sa-i mearga bine si ca sa plecam in vacanta la schi cand vrem noi, structura anului scolar are legatura stricta cu procesul de invatare, cu parcurgerea materiei si desfasurarea examenelor, spune Oana Badea, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei (MEN).