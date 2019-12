Disputa intre orasele Newark si New York din cauza persoanelor fara adapost

Municipalitatea din Newark, cel mai mare oraş din statul american New Jersey, a acuzat municipalitatea din oraşul New York că încearcă să scape de oamenii fără adăpost trimiţându-i pe aceştia în aria sa de responsabilitate, relatează marţi agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit avocaţilor municipalităţii din Newark, care au depus luni o acţiune la tribunalul districtual din New Jersey, edilii newyorkezi folosesc un program "ilegal de migraţie forţată" pentru a trimite persoanele fără adăpost din New York peste fluviul Hudson, în Newark. Distanţa în linie dreaptă dintre cele două oraşe este de circa 15 km.Municipalitatea newyorkeză îi obligă pe beneficiarii programului de asistenţă SOTA să "accepte o proverbială 'ofertă pe care nu o pot refuza' şi care este de fapt un ordin", se arată în plângere, care face referire la o replică celebră din "Naşul" din 1972.Avocaţii susţin că New Yorkul a încălcat legislaţia comercială federală, citând cazuri în care foşti locatari din adăposturi din New York ar fi fost "hărţuiţi" şi "presaţi" să vizioneze şi să accepte rapid să se mute în apartamente din New Jersey pentru care programul SOTA plătea chiria în avans pentru un an.

Administraţia primarului newyorkez Bill de Blasio nu a comentat deocamdată situaţia.



Primarul din Newark, Ras Baraka - fiul poetului şi militantului afro-american Amiri Baraka - şi omologul său din New York, Bill de Blasio, fost candidat democrat la preşedinţie, au apărut anul trecut împreună la Newark pentru a anunţa o iniţiativă vizând rămânerea chiriaşilor în casele lor, în special prin oprirea expulzărilor ilegale.



Marea majoritate a newyorkezilor care se confruntă cu experienţa lipsei de adăpost - adică peste 63.000 de bărbaţi, femei şi copii "homeless" - dorm în sistemul de adăposturi al oraşului, potrivit grupului nonprofit The Bowery Mission. Aproape unul din 121 de locuitori ai New Yorkului, oraş cu 8,5 milioane de locuitori, se află în prezent în această situaţie.