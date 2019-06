Dispute si reactii aprinse dupa finala Vocea Romaniei! Mii de oameni au luat cu asalt pagina emisiunii

Finala Vocea Romaniei l-a desemnat castigator vineri seara pe Bogdan Ioan, din echipa Smiley. Rezultatul votului a starnit, insa, un val de nemultumiri pe pagina de Facebook a competitiei.

Bogdan Ioan a impresionat publicul la auditiile pe nevazute, iar prestatia sa a intors patru scaune. Multi l-au vazut inca de la acel nivel al competitiei drept favorit la castigarea concursului, iar vineri seara, asteptarile s-au confirmat. Cu toate acestea, reactiile, dupa ce Pavel Bartos l-a anuntat pe Bogdan Ioan castigator al sezonului 8 Vocea Romaniei, au fost foarte aprinse.

Pe pagina de Facebook a competitiei, comentarii in care oamenii isi aratau nemultumirea fata de rezultatului votului au incept sa curga inca din primele secunde dupa anuntarea castigatorului. Au fost mii de comentarii, in doar cateva minute, in care fanii emisiunii au spus ca nu Bogdan Ioan este cel care merita sa fie desemnat castigator, ci Dora Gaitanovici (locul 2) sau Alma Boiangiu (locul 3).

Iata cateva dintre comentarii:

Maria: Nu mi se pare a fi asta vocea, au fost voci mult superioare, pacat

Angela: Pacat, adevarata voce este Dora in opinia multora… Dezamagitor

Raisa: Dora a fost mult mai buna dar publicul a ales. Nu stiu cine a votat dar asta e rezultatul

Oana: Nu merita. Castigatoarea trebuia sa fie Dora

Bianca: Felicitari castigatorului, insa nu cred ca acest clasament final a redat adevaratul castigator al concursului. Poate cea mai puternica voce a concursului sa iasa pe ultimul loc?! Bogdan este talentat, dar nu cred ca merita sa castige acest concurs

Teodora: Publicul apreciaza Michael Jackson….nu e corect. Dora a fost mult maibuna. Bogdan trebuia sa fie pe locul 4

Marius Daniel: A castigat o voce care a avut cateva momente bune in detrimentul unora care au fost constant exceptionale

Madalina: Pacat…. nu ma mai uit la emisiune… nedrept … din punctul meu de vedere Alma si Dora au fost de exceptie…

Ion: Inca din audtiii s-a stiut ca el va castiga, deci nu m a surprins cu nimic. In schimb Dora m-a surprins foarte placut

Alex Marius: Bogdan a fost senzational in auditiile pe nevazute, insa Dora a fost minunata pe toata durata acestui sezon! In aceasta seara s-a votat altceva, nicidecum Vocea Romaniei!

Sustinatorii lui Bogdan au sarit insa imediat sa-i contrazica pe contestatari:

Cornelia: Baiatul asta chiar a cantat din suflet!! Bravo lui!!

Camelia: Nu fiti suparati, asa s-a votat ! Dora o sa faca o frumoasa cariera din muzica

George Iulian: Bravo Bogdan un timbru vocal unic numai comentarii rautacioase. Voi auziti cum canta baiatul asta?

Roxana: Avand in vedere ca nu a avut ore de canto si antrenamente in spate, ca celelalte concurente Bogdan merita sa castige! Indiferent ca a imitat sau nu Bogdan a meritat sa castige! Si ca sa imiti un cantaret iti trebuie voce, iar Bogdan are o voce nemaipomenita!

Irina: Eu una cred ca ar trebui sa incetam sa ii judecam pe ceilalti. Nu mai aruncati cu pietre intr-un om care a avut curajul sa cante in fataa intregii tari si care a aratat o mare parte din sufletul lui. E un castigator, chiar daca nu va convine

Vocea Romaniei 2018 – Clasamentul final

Castigator – Bogdan Ioan (echipa Smiley)

Locul 2 – Dora Gaitanovici (echipa Irina Rimes)

Locul 3 – Alma Boiangiu (echipa Tudor Chirila)

Locul 4 – Madalina Coca (ecipa Andra)

