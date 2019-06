Distinctii onorifice noi pentru politisti. Ordinul este semnat de ministrul Afacerilor Interne. Despre ce este vorba

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 447 din 5 iunie anul acesta a fost publicat Ordinul numărul 55 al Ministerului Afacerilor Interne pentru modificarea unor anexe la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 66/2014 privind conferirea unor distincții onorifice în Poliția Română.



Actul normativ este semnat de ministrul de resort Carmen Daniela Dan.



În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Iată despre ce este vorba:



Emblema de onoare a Poliției Române este confecționată din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din câmp, este de formă circulară, are diametrul de aproximativ 45 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblema are la bază și poziționat pe avers însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției Române care va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.



Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, încărcat în partea superioară cu o balanță de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare romane naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

Compoziția este flancată și, totodată, broșează, pe margine, pe două ramuri de lauri de aur, dispuse circular și care se încrucișează, în partea inferioară, în săritoare.



Pe revers este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe trei rânduri: EMBLEMA DE ONOARE/A/POLIȚIEI ROMÂNE.



Tot pe revers, de capul acvilei este atașat un dispozitiv de prindere terminat cu inel în partea de sus, cu diametrul de 15 mm, ambele aurii, de care este legată o panglică din rips moarat, lată de 30 mm, cu trei benzi verticale, de câte 10 mm lățime, alternând aur-albastru-aur.

Atunci când nu se poartă emblema descrisă mai sus, se poate purta o baretă din rips moarat, de formă dreptunghiulară, cu dimensiuni de 30 x 10 mm, cu trei benzi verticale, de câte 10 mm lățime, alternând aur-albastru-aur. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.



Insigna onorifică "Polițist de onoare al anului" este confecționată din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din câmp, are formă rotundă, diametrul de 35 mm și grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Insigna are, pe fond albastru, însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției Române, dar fără scutul mare.



În exergă, în partea de sus, este scris semicircular, cu litere majuscule, argintii: POLIȚIST DE ONOARE. Insigna are, pe revers, un sistem de prindere.



Insigna onorifică se poartă cu o baretă din moar, roșie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiuni de 20 x 10 mm, ce are în partea de sus, începând de la 3 mm de margine, o bandă aurie, orizontală, lată de 2 mm, iar în partea de jos, începând, de asemenea, de la 3 mm, o altă bandă orizontală, argintie, lată de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.



Placheta de onoare a Poliției Române este confecționată din tombac auriu sau argintiu, în funcție de metalul elementelor din arie și este compusă dintr-un scut albastru, în câmpul căruia se află emblema de onoare a Poliției Române, dar fără panglică; cu șeful încărcat cu o fascie aurie alezată, în care sunt gravate, cu litere majuscule, cuvintele: PLACHETĂ DE ONOARE.



Brevetul, prin care se atestă conferirea emblemei de onoare, este de culoare alb-gălbui, având pe margini ornamente florale și pe fundalul acestuia, în partea dreaptă, reprezentarea grafică, contur alb-negru, a acestei distincții. În partea de sus, pe centru, este scris textul Inspectoratul General al Poliției Române, sub care se află însemnul heraldic color al acestei structuri așa cum apare în Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008, cu modificările și completările ulterioare. Sub însemnul heraldic de mai sus este scris pe trei rânduri: Brevet/pentru/"EMBLEMA DE ONOARE A POLIȚIEI ROMÂNE". Înscrisul mai cuprinde date privind gradul, numele și prenumele (cu inițiala tatălui), denumirea unității/structurii din care face parte, meritele pentru care se acordă, numărul și data ordinului de conferire. Brevetul este validat prin semnătura inspectorului general al Poliției Române și sigiliul structurii emitente.



Diploma pentru conferirea emblemelor de merit, insignei onorifice şi plachetei de onoare reprezintă documentul oficial prin care se certifică conferirea emblemelor de merit, insignei onorifice și plachetei de onoare. Este de culoare alb-gălbui, cu ornamente florale pe margini și are imprimată pe suprafața sa, în partea de sus, pe centru, denumirea și sub aceasta însemnul heraldic color al Inspectoratul General al Poliției Române, iar pe fundalul ei, în partea dreaptă a documentului, reprezentarea grafică, contur alb-negru, a distincțiilor de mai sus.

Înscrisul mai cuprinde date privind denumirea distincției, gradul, numele și prenumele (cu inițiala tatălui), denumirea unității/structurii din care face parte, motivația pentru care se acordă, precum și numărul și data ordinului de conferire. Diploma va avea semnătura persoanei emitente și va fi validată cu ștampila structurii.