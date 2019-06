Distinctii pentru vinuri dobrogene si expozitie cu degustare de gastronomie specifica, in cadrul evenimentului “Vinul.ro bucate dobrogene"

”Vinul.ro și bucate dobrogene” este primul din seria de evenimente pe care le pregătim până în octombrie, de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului și a pornit din dorința noastră de a promova zona Dobrogei ca destinație turistică și în afara sezonului estival. Zona are un potențial deosebit și un specific aparte și merită vizitată în orice perioadă a anului, transmit organizatorii.

Singura revistă de specialitate din România și inițiator al Zilei naționale a gastronomiei - Vinul.ro - alături de Slow Food Dobrogea, au organizat, la Constanța, între 14-16 iunie, un concurs de vinuri regionale și o expoziție cu degustare de produse enogastronomice locale.A fost prima etapă dintr-o serie de evenimente premergătoare Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului, pe care o vom sărbători de anul acesta în toamnă, în prima duminică a lunii octombrie, și care a fost consfințită prin legea 79/2019. Scopul evenimentului a fost concentrarea atenției publicului asupra regiunii Dobrogei, asupra diversității și bogăției patrimoniului enogastronomic al regiunii.Startul a fost dat de Concursul de vinuri dobrogene, la care au participat crame din zonă. Participanții – cramele Alira, Trantu, Via Viticola Sarica Niculițel, Delta Dunării (La Săpata), Alcovin Vinuri de Măcin, Histria, Domeniul Bogdan, Gabai, Domeniile Ostrov.Juriul, format din specialiști din domeniu – bloggeri, somelieri, jurnaliști, reprezentanți ai cramelor locale – a degustat în blind peste 50 de etichete, iar în urma clasamentului rezultat avem următoarele vinuri distinse în cadrul competiției:- Alira – Sauvignon Blanc (2018), Fetească Neagră (2014), Fetească Neagră Grand Vin (2016), Cabernet Sauvignon Grand Vin (2014), Merlot Grand Vin (2016), Rose (2018)- Crama Trantu – Chardonnay (2018), Fetească Neagră (2017), Syrah rose (2018)- Domeniile Ostrov – Sauvignon Blanc Ritual (2018), Sauvignon Blanc Ritual (2016), Sauvignon Blanc Naiada (2018), Pinot Gris Naiada (2017), Cabernet Sauvignon Naiada (2016), Syrah Naiada (2017), Fetească Neagră Ritual (2016), Cuvee Rose Naiada, Cuvee Rose- Crama Histria – Sauvignon Blanc Nikolaos (2018), Ammos Rose (2018), Mirachi rose (2018), Nikolaos Rose (2018), Merlot Nikolaos (2017), Cabernet Sauvignon Mirachi (2016)- Crama Gabai – Muscat Ottonel Curtea Regală (2018), Fetească Neagră Oak (2016), Mozaic rose (2018)- Crama Delta Dunării – Fetească Regală (2018), Frizzante Artizanal (2018), Aligote (2018), Merlot și Cabernet Sauvignon (2017), Băbească Neagră Rose (2018)- Domeniul Bogdan – Chardonnay (2017), Cuvee Christian (2017), Chardonnay Primordial Organic (2018), Fetească Neagră Primordial (2017), Merlot și Fetească Neagră Rose Organic (2018)- Via Viticola Sarica Niculițel – Chardonnay Light Barrique Scentico (2018), Aligote Caii de la Letea (2018), Caii de la Letea rose Merlot, Syrah și Pinot Noir (2018), Caii de la Letea Ediție Limitată Fetească Neagră, Pinot Noir și Syrah (2018)Reprezentanții cramelor din regiune au prezentat specificul microclimatic al zonei și ne-au oferit spre degustare vinurile lor. Carmen Paraschivescu (GardaCulinara.ro) a pregătit o cină cu produse tradiționale dobrogene, însoțite de vinurile de la Domeniul Bogdan, eveniment care a încheiat prima zi și la care am avut onoarea să îl avem oaspete pe primarul Constanței, dl. Decebal Făgădău.Următoarele zile au fost dedicate publicului și au constat în expoziții și degustări de produse locale (vinuri și preparate culinare), de la crame și mici producători din zonă. Au fost prezenți Picurarlu de la Stejaru cu brânzeturi de capră, Moș Iosif cu produse de carmangerie speciale, Kadyr House cu preparate naturale din oaie și vită, Dobrogea Grup cu produse de panificație, Gold Baklava, cu cafea și dulciuri, Dulceață de Trandafiri cu dulcețuri și siropuri naturale, Jade Oriental Cafe, cramele Alira, La Săpata, Domeniul Bogdan, Histria, produse artizanale de la Valentina Koker, Sano Vita. Mulți dintre acești producători se regăsesc și în proiectele Experiențe Dobrogene si Țăranii Dobrogeni, care ne-au fost alături.Proiecții de film, demonstrații culinare (Carmen Paraschivescu, GardaCulinară.ro), prezentări ale expozanților, expoziții de cărți de gastronomie, vinuri și istorie culinară au completat cele două zile de expo food&wine.