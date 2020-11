Diva muzicii pop Beyoncé iși anunța sprijinul pentru Joe Biden in alegerile prezidentiale din SUA

Diva muzicii pop Beyoncé şi-a anunţat luni în mod oficial sprijinul pentru democratul Joe Biden în alegerile prezidenţiale americane şi a cerut un efort final în Texasul natal, un stat cheie în cursa pentru Casa Albă, relatează EFE, potrivit AGERPRES.

Artista a postat luni un scurt video în care apare cu o mască pe care erau înscrise numele lui Joe Biden şi aspirantei sale la vicepreşedinţie, Kamala Harris, prezentând totodată celebrul autocolant electoral: "Eu am votat".

"Come thru, Texas! #VOTE", a scris Beyoncé într-un mesaj pe contul său de Instagram, unde are 155 de milioane de fani.

Gestul lui Beyoncé, una dintre personalităţile cele mai influente la nivel mondial ale culturii populare, se poate înţelege ca un imbold suplimentar în ofensiva finală a democraţilor pentru a recupera Texasul, un stat tradiţional republican.

Ultimul candidat democrat care a câştigat acest stat din sudul SUA a fost fostul preşedinte Jimmy Carter, acum aproape o jumătate de secol.

Ultimul sondaj realizat de Real Clear Politics îl dă drept virtual câştigător pe Donald Trump, la o diferenţă de 2,3 puncte, astfel încât pierderea acestui stat ar fi o lovitură letală pentru actualul preşedinte.

Pentru democraţii din Texas, sprijinul anunţat de Beyoncé, născută la Houston în 1981, a devenit un important punct de reper pe ultima linie dreaptă a campaniei.

Beyoncé nu este singura vedetă pop care îşi exprimă sprijinul pentru democraţi în ajunul întâlnirii cu urnele. Lady Gaga a urcat luni pe scenă pentru a participa la ultimul miting de campanie al lui Biden, care a avut loc în Pittsburgh, Pennsylvania.