DIVORT  in lumea muzicii. O mare voce a decis sa se desparta de sotie

Cantaretul italian Eros Ramazzotti si sotia sa, Marica Pellegrinelli, divorteaza pe cale amiabila, dupa un mariaj care a durat cinci ani, potrivit journaldesfemmes.fr. Artistul in varsta de 55 de ani si Pellegrinelli , in varsta de 31 de ani, s-au casatorit pe 6 iunie 2014, la Milano, dupa o relatie de cinci ani. Potrivit presei italiene, cei doi, care au doi copii impreuna, pe Raffaela, in varsta de 7 ani, si pe Gabrio, in varsta de 4 ani, divorteaza pe cale amiabila. "Dragostea s-a schimbat, dar nu si respectul unuia fata de celalalt", se arata intr-un comunicat al fostului cuplu. Ramazzotti a mai fost casatorit, ...