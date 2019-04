Divort-soc in showbiz. Se casatorisera in secret, iar acum au pornit pe drumuri separate! Si-au spus ”Pa, pa!” imediat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua despartire cutremura showbizul! O celebra vedeta si sotul ei si-au spus „la revedere!”. Este vorba despre Adele si partenerul ei de viata, Simon Konecki. Cei doi s-au despartit! Anuntul a fost facut chiar de reprezentantii artistei. Adele si Simon se casatorisera in secret, iar fanii au aflat asta in anul 2017, cand a sustinut un discurs la premiile Grammy. Cantareata de origine britanica le-a facut fanilor ei cea mai frumoasa surpriza. Adela si-a anuntat fanii, in timpul unui concert, ca a facut pasul cel mare si s-a casatorit! Totul s-a intamplat in timpul unui spectacol care a avut loc in Brisbane, Australia, in 2017. "Sunt o femeie maritata acum", a spus Adele, pe scena, chiar inainte de a canta ...