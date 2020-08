Djokovic, neinvins in 2020, a castigat Mastersul 1.000 de la Cincinnati

Sarbul Novak Djokovic, nr.1 mondial, neinvins in 2020, a castigat pentru a doua oara in cariera turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, gazduit anul acesta de arenele Flushing Meadows din New York si dotat cu premii totale de 4.222.190 dolari, dupa ce l-a invins sambata in finala pe canadianul Milos Raonic (30 ATP), cu 1-6, 6-3, 6-4.