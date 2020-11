DNA a dat lovitura in prima instanța - Om de afaceri și soția lui, condamnați la inchisoare! Care au fost acuzațiile

Un om de afaceri din Câmpina şi soţia lui au fost condamnaţi de Tribunalul Prahova la închisoare într-un dosar privind fraudarea de fonduri europene, în acelaşi dosar fiind condamnate şi trei firme la amendă penală, anunță agerpres.ro.

Potrivit datelor publicate pe portalul instanţelor de judecată, Tribunalul Prahova l-a condamnat, vineri, pe omul de afaceri Mihai Matei la 6 ani şi 11 luni de închisoare, soţia sa, Aurelia Matei, primind o pedeapsă de 5 ani şi patru luni de detenţie.În acelaşi dosar au mai fost condamnate trei persoane la pedepse cuprinse între 4 ani şi două luni de închisoare şi 5 ani şi 9 luni de detenţie.Totodată, două firme trimise în judecată în dosar sunt condamnate la câte 93.000 de lei amendă penală, iar o alta are o pedeapsă totală de 100.000 lei amendă penală.Instanţa a admis acţiunea civilă formulată de Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Competivitate - Autoritatea de Management pentru Programul Sectorial Creşterea Competivităţii Economice şi i-a obligat pe inculpaţii Mihai Matei, Aurelia Matei, Cătălin Vlădilă, Anghel Avram, Ovidiu Secu, SC Maktub SRL, SC Leasimat SRL şi SC Matero Ama SRL, în solidar, la plata sumei de 9.671.226,46 lei, iar pe inculpatul Ovidiu Secu până la concurenţa sumei de 3.342.667,51 lei.

Decizia instanţei nu este definitivă.



Procurorii DNA Ploieşti au dispus, în decembrie 2015, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Mihai Matei, administrator al SC Matero Ama SRL, acuzat de instigare la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată.



Potrivit unui comunicat DNA transmis AGERPRES, Mihai Matei este acuzat şi de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi spălare de bani, în formă continuată.

Totodată, a fost trimisă în judecată Aurelia Liliana Matei, acuzată de prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, şi constituirea unui grup infracţional organizat.



Au mai fost trimişi în judecată, în stare de libertate, Cătălin Vlădilă şi Anghel Avram, administratori ai SC Maktub SRL, respectiv SC Leasimat SRL, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunilor de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals în declaraţii, în formă continuată, constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani, în formă continuată.



Potrivit DNA, a fost trimisă în judecată şi SC Matero Ama SRL, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, şi spălare de bani, în formă continuată, precum şi SC Maktub SRL şi SC Leasimat SRL, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, şi spălare de bani, în formă continuată.



Conform rechizitoriului procurorilor, în cursul anului 2010, la nivelul societăţii comerciale Matero Ama SRL au fost elaborate două proiecte cofinanţate de UE, respectiv: ''Creşterea Eficienţei Energetice a Centrului pentru producerea mixturilor asfaltice'' şi ''Centru pentru producerea betoanelor şi mortarelor'', ambele înaintate la Ministerul Economiei - Organismul Intermediar pentru Energie şi aprobate ulterior, fapt pentru care s-au încheiat două contracte de finanţare la datele de 22.12.2010 şi 06.01.2012.



Aferent proiectelor depuse, SC Matero Ama SRL, prin reprezentantul său legal-administrator Matei Mihai, a desemnat ca manager de proiect pe inculpata Matei Aurelia-Liliana, soţia sa. La rândul său, acesta a îndeplinit în cadrul proiectelor calitatea de responsabil cu operaţiunile financiare.



În acelaşi context, urmărind fraudarea fondurilor nerambursabile, inculpatul Matei Mihai, de conivenţă cu inculpata Matei Liliana Aurelia şi inculpaţii Vlădila Cătălin, administrator al SC Maktub SRL Tecuci, şi Anghel Avram, administrator al SC Leasimat SRL, în calitate de ofertanţi, au constituit un grup infracţional organizat având ca scop manipularea procedurii de achiziţie, în sensul depunerii de diligenţe pentru pregătirea ofertelor (prin iniţierea unor asocieri între societăţile acestora cu producătorii utilajelor sau al susţinerii ferme din partea acestora) şi implicit al stabilirii preţului de ofertare astfel încât societăţile controlate de aceştia să obţină punctajul necesar câştigării selecţiei de oferte, iar valoarea utilajelor să fie în mod artificial crescută, arată procurorii.



DNA menţionează că SC Maktub SRL Tecuci era o societate comercială în care inculpata Matei Liliana Aurelia a deţinut anterior funcţia de asociat unic şi administrator.



''În acelaşi scop, în perioada 2010-2012, cu intenţie, inculpatul Matei Mihai a determinat-o pe inculpata Matei Liliana Aurelia să accepte depunerea şi folosirea unor documente inexacte şi false întocmite de ofertanţi, în scopul creării unei aparente stări de legalitate a procedurii evaluării, selecţiei de oferte şi adjudecării de către ofertanţi (societăţi controlate de inculpat) şi obţinerii de la autoritatea contractantă - Ministerul Economiei - Organismul Intermediar pentru Energie - pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE, în sumă de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibilă nerambursabilă)'', susţine DNA.



De asemenea, în acelaşi scop, inculpaţii Vlădila Cătălin şi Avram Anghel au depus pentru a fi folosite la autoritatea contractantă - Ministerul Economiei - Organismul Intermediar pentru Energie declaraţii pe proprie răspundere, neconforme cu realitatea, din care rezultă că nu sunt angajaţi în practici prohibite, că nu sunt membri ai niciunui grup sau reţele de operatori economici şi că nu se află în situaţia conflictului de interese, documente întocmite şi prezentate în cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL.



În cadrul celui de-al doilea proiect, inculpatul Matei Mihai şi ceilalţi membri ai grupului au beneficiat de sprijinul suspectului Secu Ovidiu care, în calitate de reprezentant al unei firme din Bulgaria, a întocmit şi semnat în numele administratorului, fără ştiinţa acestuia, documentele necesare participării în calitate de ofertant în cadrul procedurii pentru implementarea proiectului respectiv.



În perioada 23 decembrie 2010 - 8 mai 2013, pentru însuşirea sumelor ilicite astfel obţinute, după achitarea contravalorii utilajelor ofertanţilor câştigători (SC Maktub SRL Tecuci, respectiv SC Leasimat SRL), care la rândul lor au procedat la achitarea acestora producătorilor, inculpaţii Matei Mihai, Vlădila Cătălin şi Avram Anghel au disimulat diferenţa rămasă, în sumă de 4.210.499 lei, echivalentul a 984.936 euro, la care se adaugă TVA în valoare de 2.925.910 lei, în vederea ascunderii adevăratei naturi a provenienţei, prin încheierea unor contracte comerciale cu aceleaşi societăţi, controlate de membrii grupului, adaugă sursa citată.



În final, în baza împuternicirilor pe conturile societăţilor, inculpatul Matei Mihai alături de inculpaţii Vlădila Cătălin şi Avram Anghel au procedat în mod repetat la ridicarea sumelor de bani în numerar cu justificări aparent legale.



Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.671.226,46 lei, se precizează în comunicatul DNA.