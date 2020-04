DNA: Acord de recunoastere a vinovatiei in cazul unui fost ofiter de politie de la Serviciul de Inmatriculari. Ce spun procurorii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului P. S., la data faptei ofițer de poliție în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată.În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 15 septembrie 2017 – 12 octombrie 2017, inculpatul P. S. în calitate de ofițer de poliție în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița, ar fi primit de la o persoană suma totală de 10.200 de lei, pentru a efectua în regim de urgență și fără programare 54 de operațiuni de înmatriculări de autovehicule (48 de înmatriculări definitive pentru care a primit câte 200 de lei și 6 înmatriculări provizorii pentru care a primit câte 100 de lei).Totodată, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 10.200 lei dobândită de inculpat în urma comiterii infracțiunii și care a fost depusă de acesta la bancă.În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina lui, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an, de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a alege și de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 zile, în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și/sau în cadrul unităților de învățământ (întreținerea curățeniei în zonele verzi aferente unităților de învățământ de pe raza municipiului) cu sediul în Slobozia, jud. Ialomița.Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Ialomița.„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.