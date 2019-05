DNA: Al noualea dosar al Postei Romane, trimis in judecata. Fost ministru al Comunicatiilor si fosti directori, vizati in dosar

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:SANDU GABRIEL, la data faptelor ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,- trafic de influență,FECIORU MARIUS-CONSTANTIN, la data faptelor secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- luare de mită,- trafic de influență (2 fapte),NEAGOE DUMITRU-DANIEL, la data faptelor directorul general al CN Poșta Română (CNPR) SA și SIMON VICTOR, la data faptelor director al Direcției operaționale din cadrul CNPR SA și, ulterior, de membru al comisiei de evaluare, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor de:- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,- luare de mită(2 fapte),STĂNESCU (fostă Janho) DIANA-LUCIANA, la data faptelor director al Sucursalei IT&C din cadrul CNPR SA și, ulterior, de membru al comisiei de evaluare și ȘTEFAN CĂTĂLIN-MARIAN, la data faptelor șef al Departamentului achiziții investiții din cadrul CNPR SA și, ulterior, membru al comisiei de evaluare, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor de:- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,- luare de mită,IVANOV PAUL, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență,DINU BOGDAN-FLORIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- complicitate la trafic de influență,- spălarea a banilor, în formă continuată,JANHO KHALIL ABDEL NOUR și ORZAC ION, administrator al SC Norima Tech SRL, fiecare pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită,SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de:- complicitate la luare de mită,- complicitate la trafic de influență (2 fapte),- spălarea banilor.SC NORIMA TECH SRL pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită,SC SMANET SYSTEMS SRL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:1. În cursul anului 2010, ca urmare a influenței traficate de cei doi demnitari, Sandu Gabriel și Fecioru Marius-Constantin, inculpații Neagoe Dumitru-Daniel, Simon Victor, Ștefan Cătălin-Marian și Stănescu (fostă Janho) Diana-Luciana, în calitățile menționate mai sus, și-au încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de lege în contextul achiziționării, de către CN Poșta Română (CNPR) SA, la un preț supraevaluat (aspect cunoscut de aceștia), a proiectului “Meter Net” (mașini de francat și o aplicație de colectare și raportare a datelor privind corespondența prelucrată).Cei patru inculpați au beneficiat de sprijinul inculpatului Sandu Gabriel care, în calitate de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a depus diligențele necesare pentru numirea acestora în funcțiile respective, special pentru a se încheia contractul menționat mai sus.Concret, în luna august 2010, inculpații Diana Luciana Janho, Cătălin Marian Ștefan, Victor Simon, membri ai comisiei de evaluare, cu nesocotirea dispozițiilor legale, au desemnat câștigătoare oferta unei societăți comerciale “agreate”, cunoscând mărirea frauduloasă a valorii de atribuire. Ulterior, între societatea respectivă, în calitate de furnizor și CN Poșta Română SA, în calitate de beneficiar a fost încheiat un contract în condiții dezavantajoase, a cărui executare a prejudiciat compania națională cu suma de 4.959.149,78 euro.Raportul procedurii de achiziție a fost aprobat de către directorul Neagoe Dumitru-Daniel în condițiile de mai sus.Ulterior, după încheierea contractului de achiziție publică, administratorul firmei beneficiare a remis sumele de bani pretinse anterior de inculpați, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de aceștia din urmă, utilizând contracte comerciale fictive astfel:- în perioada octombrie 2010 - februarie 2011, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe a primit, suma de 270.254 lei, prin mai multe transferuri bancare, în conturile unei societăți pe care o controla printr-o persoană apropiată,- în perioada octombrie 2010 - februarie 2011, inculpații Ștefan Cătălin-Marian și Stănescu (fostă Janho) Diana-Luciana au primit, cu ajutorul inculpatului Janho Khall Abdel Nour, suma totală de 263.273 lei (respectiv câte 131.639 lei pentru fiecare dintre cei doi inculpați) prin plăți efectuate în conturile unei societăți administrată de o interpusă a inculpatei Stănescu (fostă Janho) Diana-Luciana,- în perioada octombrie 2010 – februarie 2011, inculpatul Victor Simon a primit, prin intermediul a două societăți administrate de inculpatul Ion Orzac (una dintre acestea fiind SC Norima Tech SRL) suma pretinsă, în cuantum total de 307.018 lei,- în perioada septembrie 2010 - martie 2011, inculpatul Gabriel Sandu a primit suma totală de 11.380.297 lei, prin intermediul unor societăți controlate de inculpatul Dinu Florin Bogdan.Ulterior, acesta din urmă a creat, prin folosirea conturilor bancare ale unor societăți comerciale controlate prin apropiați ai săi, fără a avea la bază operațiuni comerciale reale, 7 circuite prin care au fost desfășurate operațiuni de transfer a sumelor de 1.600.000 euro, 3.826.030 lei și 636.000 lei, către beneficiarul real, în vederea disimulării originii lor, cunoscând că aceste sume provin din comiterea de infracțiuni.- în perioada septembrie 2010-mai 2011, inculpatul Marius Constantin Fecioru a primit suma pretinsă de 3.164.009 lei prin mai multe transferuri bancare, în conturile firmei SC Industrial Software SRL (controlată de intermediarul său, Domșa Cristian Ioan).2. În cursul anului 2007, între CN Poșta Română SA și o societate comercială s-a încheiat un contract de asociere în participațiune cu privire la furnizarea serviciului de ”poștă hibridă”, serviciu care, în cursul anului 2009, era considerat neprofitabil de către funcționarii companiei, propunându-se chiar rezilierea contractului.În acest context, administratorul societății respective a acceptat să încheie mai multe înțelegeri frauduloase cu factorii de decizie din cadrul CN Poșta Română SA, în vederea menținerii proiectului de poștă hibridă și executării în condiții bune a acestuia.În luna ianuarie 2011 inculpatul Marius Constantin Fecioru, în virtutea funcției de secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a pretins de la reprezentanții societății respective, sume de bani pentru formațiunea politică din care făcea parte, promițând că, în schimb, își va utiliza influența pe care o avea asupra conducerii CN Poșta Româna SA, în vederea susținerii, în continuare, a serviciului de poștă hibridă și că va determina conducerea companiei naționale să efectueze cu celeritate plata deconturilor asocierii.Astfel, în perioada mai 2011-mai 2012, inculpatul Marius Constantin Fecioru a primit, prin intermediul inculpatei SC Industrial Software SRL Sibiu, administrată de Cristian Ioan Domșa, în baza unor contracte simulate, suma totală de 1.047.749 lei.În același context, în perioada iunie 2011 - mai 2012, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, în calitate de director general al CN Poșta Română SA, a primit prin intermediul a două societăți administrate de Petre Iura, în baza unor contracte simulate, suma totală de 1.364.001 lei.În plus, pentru același motiv (de a susține în continuare proiectul poștei hibride) în toamna anului 2010, inculpatul Victor Simon, în calitate de director operațional al CN Poșta Română și membru al comitetului asocierii în participațiune a pretins pentru sine și pentru sindicat, sume de bani pe care le-a primit în perioada ianuarie 2011-mai 2012 și care au însumat 1.310.099 lei.3. În cursul anului 2010, în contextul desfășurării de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a procedurilor de atribuire a proiectului “e-Academie” pentru funcționarii publici, inculpatul Marius Constantin Fecioru a solicitat, direct, dar și prin intermediarul lui Domșa Cristian Ioan, ca unul dintre reprezentanții unei asocieri de firme, îndreptățite să câștige licitația, să cumpere un soft inutil, în valoare de 150.000 de euro, de la SC Industrial Software SRL (administrată de Domșa Cristian Ioan).Această tranzacție a fost impusă omului de afaceri, pentru ca inculpatul Marius Constantin Fecioru să nu împiedice desfășurarea procedurii de achiziție publică și desemnarea asocierii respective ca și câștigătoare a licitației.Pretențiile de mai sus au fost transmise prin intermediul lui Domșa Cristian Ioan care, folosindu-se de SC Industrial Software SRL, a intermediat primirea, în luna august 2011, de către inculpatul Marius Constantin Fecioru, a sumei de 393.780,60 lei (sumă la care s-a ajuns după reducerea pretențiilor inițiale), plătită ca preț al softului amintit.În același context și pentru același motiv, inculpatul Paul Ivanov a pretins de la același om de afaceri suma totală de 180.000 de euro pentru a-și folosi influența pe lângă ministrul comunicațiilor de la acea vreme și a primit, în perioada iunie-august 2011, prin intermediul inculpatei SC Smanet Systems SRL, suma de 900.240 lei.În cauză, CN Poșta Română SA s-a constituit parte civilă cu suma de 23.052.608 lei ( 4.959.149,78 euro la cursul BNR de 1 EURO = 4,6485 lei) la care se adaugă dobânda legală aferentă acestei sume.În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților Gabriel Sandu, Victor Șimon, Cătălin Marian Ștefan, Diana Luciana Stănescu, Marius Constantin Fecioru, Dumitru Daniel Neagoe, Paul Ivanov. De asemenea, s-a mai dispus măsura popririi asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu, în conturile bancare deținute de inculpați și asupra sumelor de bani datorate inculpaților, cu orice titlu, de către terțe persoane.Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.În cauză, în prezența avocaților, inculpații IURA PETRU și DOMȘA CRISTIAN IOAN au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:- 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.- 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice și de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la luare de mită, complicitate la trafic de influență (2 fapte) și spălarea banilor.Instanța de judecată a admis acordul încheiat cu IURA PETRU, iar cel încheiat cu DOMȘA CRISTIAN IOAN se află în curs de judecare la Curtea de Apel București.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Anterior, au fost trimise spre judecare alte opt dosare având ca obiect infracțiuni care au determinat prejudicii în dauna Companiei Naționale Poșta Română (vezi comunicatele nr. 251/VIII/3 din 13 octombrie 2009, nr. 687/VIII/3 din 15 decembrie 2010, nr. 1133/VIII/3 din 9 decembrie 2013, nr. 1112/VIII/3 din 18 iunie 2015, nr. 1814/VIII/3 din 19 noiembrie 2015, nr. 1332/VIII/3 din 01 noiembrie 2016 și nr. 1488/VIII/3 din 13 decembrie 2016, nr. 206/VIII/3 din 3 martie 2017). Până în acest moment, în trei dintre cele șapte dosare s-au pronunțat decizii de condamnare definitivă.