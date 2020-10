DNA: Angajati Romsilva, trimisi in judecata

Mai mulți angajați Romsilva au fost trimiși în judecată în stare de arest la domiciliu.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 466/VIII/3 din 3 august 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată,în stare de arest la domiciliu, a inculpaților:P. A., la data faptei șeful Ocolului Silvic Comănești (Bacău) din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva,C. S.–V., la data faptei șef district I Asău, Ș. C., la data faptei șef district III Nogea, C. L., la data faptei șef district VI Ghimeș-Palanca, C. C., șef district V Camenca, (toți din cadrul Ocolului Silvic Comănești - Bacău),în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de luare de mită,O. J., la data faptei șef district II Geamăna din cadrul Ocolului Silvic Comănești în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită,și sub control judiciar, a inculpaților:L.A., la data faptei șef district V Camenca din cadrul Ocolul Silvic Comănești Bacău, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de luare de mită,Persoană fizică, la data faptei contabil în cadrul unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt: