DNA cere inchisoare maxima pentru fostul ministru Cristian David 

Procurorul DNA a cerut marti, la ultimul termen din dosarulul fostului ministru de Interne, Cristian David, aflat pe rolul Curtii Supreme, o pedeapsa cu inchisoarea orientata spre maximum. Fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la 5 ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. „Pedeapsa pe care o solicitam este pedeapsa spre maximum. David Cristian a savarsit trafic de influenta in calitate de ministru al Internelor. S-a folosit de functie pentru trafic de influenta. Gravitatea faptei rezulta si din suma pretinsa si primita, de 500.000 de euro. (...) Motivul infractiunii a fost dorinta de imbogatire in cazul lui David Cristian", a spus in fata judecatorilor pr ...