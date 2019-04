DNA cere instanței supreme sa grabeasca procesele lui Dragnea și Valcov

DNA a cerut instanței supreme preschimbarea termenelor în dosarele in care sunt judecați Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, procurorii solicitând astfel judecarea cu celeritate a cauzelor. Procurorii invocă articolul 353, alin 10 din Codul de Procedură Penală, care prevede: Completul învestit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la cererea părţilor ori a The post DNA cere instanței supreme să grăbească procesele lui Dragnea și Vâlcov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.