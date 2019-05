DNA: Clasarea dosarului lui Gabriel Oprea și George Maior, nelegala: Procurorii au cerut ICCJ redeschiderea urmaririi penale (Antena 3)

DNA a transmis că a fost infirmată soluția de clasare a dosarului în care Tiberiu Urdăreanu spune că Gabriel Oprea și George Maior i-au cerut 500.000 de euro pentru campania prezidențială din 2014 și că ÎCCJ urmează să decidă dacă redeschide urmărirea penală, potrivit unui comunicat de presă al DNA difuzat de Antena 3.

„In dosarul in care faceti referire, in care urmarirea penala era inceputa doar cu privire la fapta (in rem) a fost dispusa solutia clasarii. Procurorul sef al DNA a dispus examinarea din oficiu a solutiei si, in urma examinarii, procurorul ierarhic superior a infirmat solutia de clasare ca fiind nelegala si netemeinica. In acest moment, cauza se afla pe rolul ÎCCJ unde judecatorii urmeaza sa se pronunte asupra cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale”, potrivit DNA.