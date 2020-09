DNA continua batalia cu "marea" coprutie: trei politisti rutieri din Iasi, acuzati ca ar fi luat mita mancare de 2.300 de lei ca sa ii protejeze pe soferii unui restaurant

Seful Biroului Rutier Iasi, Gheorghita Ciobanu, si alti doi agenti de politie au fost pusi sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit de la reprezentantii unui restaurant produse alimentare de catering in valoare totala de peste 2.300 lei, pentru a nu sanctiona eventuale contraventii ale soferilor localului.