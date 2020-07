DNA: Cu banii negri din afacerea gunoaielor din Constanta au fost cumparate masini de lux si apartamente la malul Marii Negre

Chirii pentru autoturisme de lux sau masini de gunoi, cheltuieli familiale pentru studii in Elvetia, plata unor servicii IT fictive, achizitia unor studii scumpe copiate de pe internet sunt o parte din metodele prin care s-ar fi facut evaziune fiscala la societatea Polaris M Holding, trimisa in judecata de procurorii DNA pentru evaziune fiscala. Un caz denumit de mass-media Polaris II.