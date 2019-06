DNA ii trimite din nou in judecata pe Elena Udrea si pe jurnalistul Dan Andronic

Elena Udrea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DNA anunta ca ii trimite in judecata din nou pe Elena Udrea si pe jurnalistul Dan Andronic pentru trafic de influenta si spalare de bani, respectiv marturie mincinoasa. Asta dupa ce anterior, judecatorii Inaltei Curti anulasera mai multe probe din dosar. Ce se intampla cu dosarul in care este acuzata Elena Udrea "La data de 24 iunie 2019, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus retrimiterea in judecata a inculpatilor: UDREA ELENA GABRIELA, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalare a banilor, ANDRONIC DAN-CATALIN, om de afaceri si ...