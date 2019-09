DNA lovește la CJ Constanța - Nicușor Dan, pus sub urmarire pentru abuz in serviciu in forma continuata

Campania de informare „10 pentru siguranta", cu privire la pericole la care se pot expune elevii, a fost lansata, duminica, in contextul inceperii anului scolar. Ministru la Interne, Mihai Fifor, are 10 sfaturi pentru elevii care incep astazi anul scolar 2019-2020.

O femeie si-a pierdut viata si trei persoane au fost ranite, intre care doi copii de 3 si 6 ani, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de o casa. Soferul, cu alcoolemie de 0,84 miligrame alcool pur in aerul expirat, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei si a carosabilului umed, in conditii de ploaie. Politistii din Arad au anuntat in aceasta dimineata, ca un barbat de 44 de ani din Arad a provocat un accident rutier pe DN 7, pe raza localitatii Odvos.