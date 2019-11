DNA: Luare de mita, abuz in serviciu sau declaratii false, pe numele unor primari si comisari de politie din tara

a publicat pe site-ul oficial al instituției o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna octombrie 2019:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:, la data fapteial comunei Călinești, județul Argeș, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenitUn administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2008 – 2012, inculpatul Gavrilescu Nicolae, în calitate de primar al comunei Călinești, județul Argeș, cu încălcarea dispozițiilor legale, ar fi determinat atribuirea și ar fi încheiat cu societatea comercială administrată de celălalt inculpat un contract de achiziție publică, având ca obiect lucrări de proiectare şi construcţie la obiectivul de investiţii „Bază Sportivă Multifuncţională model tip 2, satul Vrăneşti, comuna Călineşti, jud. Argeş”.Ulterior, pe parcursul executării contractului, edilul ar fi dispus, către societatea celuilalt inculpat, plata atât a lucrărilor la valori supraevaluate cât și contravalorii “garanției de bună execuție” care nu a fost constituită niciodată pe parcursul executării contractului.Această conduită ar fi avut drept consecință producerea unei pagube totale de 113.514 lei în patrimoniul Primăriei Călinești, precum și un folos necuvenit echivalent în favoarea firmei beneficiare a fondurilor publice.Primăria comunei Călinești s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 175.764 lei.În cursul urmăririi penale, omul de afaceri a consemnat la o unitate bancară, pe seama și la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, întregul prejudiciu.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului, la data faptelor, șef Serviciu Financiar Contabilitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Dolj, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de:- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (2 fapte),- fals informatic, în formă continuată,- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,- uz de fals, în formă continuată,- sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada februarie 2012 - februarie 2014, inculpatul, în calitate deși-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, în sensul că, prin falsificarea statelor de plată, și-ar fi însușit fără drept sume de bani (spor pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale) la care nu avea dreptul, în valoare totală de 28.705 lei.Acționând în această manieră, inculpatul ar fi prejudiciat bugetul I.P.J. Dolj cu suma de 55.324 lei.În perioada 2010 – 2013, cu încălcarea prevederilor legale, același inculpat a dispus efectuarea unor tranzacții bancare nejustificate din fondurile financiare ale I.P.J. Dolj în contul bancar al unei asociații a polițiștilor, prin virarea unor sume de bani mai mari decât cele reținute cu titlu de cotizație din salariile membrilor, ulterior însușindu-și suma de 150.618 lei.În cauză, Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj s-a constituit parte civilă cu suma de 28.697 lei, reprezentând paguba creată unității prin încasarea de drepturi salariale necuvenite și cu suma de 150.618 lei, reprezentând transferurile nelegale de bani din contul Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj în contul asociației respective.În cauză s-a instituit sechestrul asigurător asupra unor bunuri imobile deținute de inculpatul Peca Leontin.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:, la data fapteloral comunei Drânceni, județul Vaslui, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,- fals intelectual, în formă continuată,, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,- fals intelectual, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2013 - 2016, inculpatul, în contextul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile - ”Pure Water - to the Benefit of Villagers” (apă pură în beneficiul sătenilor), ar fi depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înscrisuri care atestă împrejurări contrare adevărului cu privire la activitățile efectuate pe perioada proiectului de către managerul de proiect și asistentul său (pontaje individuale, tabele de pontaj colectiv, centralizator salarii, state de plată a salariilor, declarații pe propria răspundere).O parte din aceste înscrisuri ar fi fost întocmite și semnate de cele două persoane implicate în derularea proiectului dar și deÎn realitate managerul de proiect și asistentul său nu ar fi desfășurat nicio activitate în cadrul proiectului, iar pontajele şi celelalte documente justificative prezentate în cadrul proiectului pentru aceste două persoane, nu ar corespunde realității.Prin aceste demersuri Primăria comunei Drânceni a primit pe nedrept suma de 18.821 euro (fonduri nerambursabile), reprezentând valoarea cheltuielilor de personal aferente celor două persoane.În cauză, a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce aparținând celor doi inculpați.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Anterior, la sfârșitul lunii septembrie 2019, Lemnaru Ion și asistentul managerului de proiect au încheiat cu procurorii anticorupție câte un acord de recunoaștere a vinovăției.În prezența avocaților aleși, cele două persoane au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv:- 2 ani și 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, toate în formă continuată,– 1 an și 7 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene și fals intelectual, ambele în formă continuată.Dosarele de urmărire penală privind cele două persoane împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Vaslui.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatelorși, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În cursul lunii mai 2019, cu ocazia desfășurării activității de control la un salon de cosmetică, inculpateleși, în calitățile menționate mai sus, ar fi propus și pretins reprezentanților societății comerciale ca, în schimbul neîndeplinirii îndatoririlor de serviciu (neaplicarea unei sancțiunii contravenționale a amenzii în cuantum de 9.500 lei), să beneficieze timp de un an de foloase constând în servicii de coafură/cosmetică/manichiură/pedichiură, fără a achita costul acestora.Concret, în perioada mai – iulie 2019, cele două inculpate și rude ale acestora ar fi beneficiat de servicii ale salonului respectiv în valoare totală de 1.773 lei.În același context și pentru același motiv, inculpataar fi beneficiat și de servicii de transport cu avionul pe ruta Timișoara – București, în valoare de 454 lei.În cauză s-a instituit măsura sechestrului asiguratoriu asupra unor sume de bani depuse de inculpate la o unitate bancară.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului, la data fapteloral comunei Slatina, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la comiterea în formă continuată a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2010-2011, inculpatule, în calitatea menționată mai sus, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene, ar fi luat inițiativa înființării scriptice, pe numele unor persoane care nu aveau cunoștință de demersul său infracțional, a unui număr de patru societăți agricole.Concret, ar fi fost încheiate, în numele unor locuitori ai comunei (în majoritate persoane fără studii), mai multe contracte de societate, având ca scop declarat „participarea în comun a tuturor crescătorilor de animale din localitate la exploatarea în calitate de beneficiari a suprafețelor de pășune aflată în proprietatea privată a comunei Slatina”, fără ca membrii societăților să aibă cunoștință despre înființarea acestora.Ulterior, prin intermediul subordonaților din cadrul Primăriei, inculpatular fi întocmit în fals documentația necesară depunerii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Județean Suceava a dosarelor cererilor unice de plată pe suprafață pentru campaniile 2010-2011.Prin aceste demersuri, inculpatula intrat, pe nedrept, în posesia sumei de 570.045 lei reprezentând plata directă în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafață (”subvenție/sprijin” SAPS), sumă cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză.În cauză, a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:, la data fapteipentru săvârșirea infracțiunilor de:- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,- fals intelectual, în formă continuatăPersoană fizică,pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2016-2017, fermierul, în numele și în interesul inculpatei, ar fi depus cu rea-credință la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, puse la dispoziție de inculpatul, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, pentru terenuri pe care nu le deținea în realitate.Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 44.020 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză.În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sibiu cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (autorat și complicitate), o altă infracțiune sub forma tentativei și fals în înscrisuri sub semnătură privată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2011-2014, unul dintre inculpați, în calitate de președinte al unei asociații, în contextul derulării proiectului „Educaţia - a doua şansă”, ar fi depus la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (autoritate contractantă), mai multe documente false (contracte, facturi, dispoziții de plată, etc.) în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.O parte din documentele respective i-ar fi fost puse la dispoziție de către celălalt inculpat.Prin aceste demersuri, beneficiarul fondurilor nerambursabile ar fi intrat, pe nedrept, în posesia sumei de 817.904 lei.În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 7.192.763,98 lei.În același context, Autoritatea Contractantă a respins o cerere de rambursare înaintată de unul dintre inculpați, deoarece cheltuielile aferente au fost identificate ca fiind neeligibile.În cauză a fost dispusă înființarea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale unuia dintre inculpați.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Maramureș cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Cu referire la toate dosarele anterior menționate, DNA face precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța