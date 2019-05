DNA: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție urmariți penal și puși sub control judiciar. Li s-a interzis sa mai lucreze in cadrul Academiei

DNA a comunicat oficial că procurori din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de Adrian Iacob (foto), rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și Mihail Petrică Marcoci, prorectorul Academiei de The post DNA: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție urmăriți penal și puși sub control judiciar. Li s-a interzis să mai lucreze în cadrul Academiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.