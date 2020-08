DNA. Regia Nationala a Padurii Romsilva: Arest la domiciliu pentru mai multi inculpati, pentru luare de mita

Măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile (cu începere de la 31 iulie 2020), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, față de mai mulți inculpați

La solicitarea procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău, judecătorii Curții de Apel Bacău au dispus măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile (cu începere de la 31 iulie 2020), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, față de fiecare dintre următorii inculpați:P. A., la data faptei șeful Ocolului Silvic Comănești (Bacău) din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva,C.S.–V., la data faptei șef district I Asău, Ș. C. la data faptei șef district III Nogea, C.L. la data faptei șef district VI Ghimeș-Palanca, C. C., șef district V Camenca, toți cei patru din cadrul Ocolului Silvic Comănești (Bacău).Prezenta cauză are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către angajați ai Regiei Naționale a Pădurii Romsilva care ar fi pretins și primit de la reprezentanții unor societăți comerciale suma totală de 4.628.070 lei, pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu.Din referatul întocmit de procurori a reieşit că, în cauză, există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:În perioada 2015 – 2020, cei cinci inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi pretins și primit de la reprezentanții unei societăți comerciale mai multe sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile lor de serviciu, respectiv pentru a confirma efectuarea unor lucrări silvice (împăduriri, întreținerea culturilor, degajări, curățiri) de către societatea oamenilor de afaceri.În acest context, inculpații ar fi pretins și primit următoarele sume de bani:- inculpatul P. A. ar fi cerut un procent de 3% din valoarea (fără impozit pe profit) a facturilor fiscale ce urmau a fi emise de societatea susmenționată pentru serviciile silvice prestate în favoarea Ocolului Silvic Comănești și a primit suma totală de 210.000 lei.Precizăm că, anterior, în data de 23 iulie 2020, cu ocazia constatării infracțiunii flagrante, asupra inculpatului a fost găsită suma de 10.000 lei ce reprezenta procentajul respectiv din valoarea facturilor emise doar în lunile aprilie și mai 2018.- ceilalți patru inculpați ar fi pretins sume de bani ce reprezentau valoarea manoperei directe, aferentă lucrărilor executate în districtele pe care le administrau, (rezultată din facturile ce urmau a fi emise de societatea respectivă și fără impozit pe profit).Concret, inculpatul C. S.–V. ar fi primit suma de 995.370 lei, inculpatul Ștefancu Constantin - suma de 980.750 lei, inculpatul C. L. - suma de 395.450 lei, iar inculpatul C.C. - suma de 360.250 lei.În același context, și pentru aceleași motive, procurorii anticorupție au dispus față de alți doi angajați din cadrul Regiei Naționale a Pădurii Romsilva, următoarele măsuri preventive:- control judiciar față de inculpatul L. A., la data faptei șef district V Camenca din cadrul Ocolul Silvic Comănești Bacău), care ar fi pretins și primit suma totală de 63.750 lei.În cazul inculpatului O. J. șef district II Geamăna din cadrul Ocolului Silvic Comănești, care ar fi pretins și primit suma totală de 1.622.500 lei, procurorii anticorupție au sesizat Tribunalul Bacău cu propunere de luare a măsurii arestului la domiciliu.După ce propunerea a fost respinsă de instanța de judecată, procurorii au depus contestație, aflată în prezent în curs de judecare la Curtea de Apel Bacău. În prezent, inculpatul se află sub control judiciar.În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, a tranmis DNA.