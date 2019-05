DNA schimba tactica in dosarul lui Liviu Dragnea: renunța la toate cererile inaintate judecatorilor / LIVE TEXT

Răsturnare de situație în procesul care îl vizează pe președintele PSD, Liviu Dragnea, de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). După ce a schimbat procurorul de ședință, înlocuind-o pe Raluca Mirică cu Elena Grecu, fost candidat la șefia DNA despre care instanța a stabilit că a colaborat cu fosta Securitate , Direcția Națională Anticorupție (DNA) The post DNA schimbă tactica în dosarul lui Liviu Dragnea: renunță la toate cererile înaintate judecătorilor / LIVE TEXT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.