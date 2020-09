DNA se doteaza cu tehnica de interceptare și cu 140 de noi angajați

Direcția Națională Anticorupție vrea să angajeze, în stare de alertă, 140 de ofițeri de poliție și personal tehnic de specialitate și să se doteze cu un sistem de interceptare de peste 3 milioane de lei. DNA cere, prin Ministerul Justiției, o hotărâre de guvern pentru angajarea a 90 de ofițeri și agenți de poliție judiciară […] The post DNA se dotează cu tehnică de interceptare și cu 140 de noi angajați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.