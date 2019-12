DNA. Trimitere acord de vinovatie pentru un fost secretar de stat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei P. P.M., la data faptelor secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu privire la infracțiunea de fals în declarații în formă continuată (trei acte materiale).În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:Inculpata P.P.M. în calitatea anterior menționată, având obligația declarării averii și a intereselor, potrivit art. 1 pct. 5 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, ar fi atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului în declarațiile de avere depuse în anii 2017, 2018 și 2019.Concret, inculpata P.P.M.:a) În declarația de avere din anul 2017:- ar fi declarat cu titlu de venituri din salarii încasate în anul 2016 o sumă cu 19.370 lei mai puțin decât suma pe care a încasat-o cu acest titlu de la o societate comercială;- ar fi declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra datorii în cuantum de 165.351 lei.b) În declarația de avere din anul 2018:- nu ar fi declarat venituri salariale de la angajatorul Camera Deputaților în sumă totală de 12.709 lei;- ar fi declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra datorii în cuantum de 149.226,8 lei;- nu ar fi declarat veniturile din cedarea folosinței bunurilor.c) În declarația de avere din anul 2019:- ar fi declarat faptul că nu are datorii, deși înregistra datorii în cuantum de 739.812,5 lei.În prezența avocatului, inculpata P.P.M. a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv, amenda penală în cuantum de 14.000 de lei.Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata P.P.M. împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, au fost trimise la Tribunalul București.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.