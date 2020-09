Doamne ce tragedie: Eliza mea a fost astazi martora mortii accidentale a Maiei, prietena cu ea. S-a inecat sub ochii Elizei

Iată cum descrie pe Facebook, Irina Vergu, tragedia.

Se jucau amândouă pe malul lacului. Și deodată s-a produs dezastrul„Eliza mea a fost astăzi martora morții accidentale a Maiei – o fetiță de 9-10 ani, prietenă cu ea și vecină de scară cu noi. Maia a alunecat în lacul Herăstrău și nu a mai ieșit vie de acolo. S-a înecat sub ochii Elizei. Se murdarise Maia pe mâini și a vrut să se spele. A fost fatal. A întins mâinile către luciul apei, a facut un pas prea aproape de apă, a alunecat pe o porțiune cu mătasea-broaștei și a căzut în lac.Mai mult decât martoră. Strigând după ajutor, Eliza a încercat disperată să o tragă pe Maia din apă – întâi a apucat-o de mâna, i-a scăpat, apoi a căutat un băt mai lung să o tragă din apă în felul ăsta. La strigătele de ajutor ale Elizei a venit un bărbat care a sunat la 112, a venit un al doilea care l-a strigat pe un al treilea. Acest al treilea bărbat a coborât în apă, a căutat corpul Maiei în mâlul de pe fundul lacului și, într-un târziu, l-a adus la mal. Până să ajungă cei de la Pompieri și de la Poliție - și până să ajungem și noi pe malul lacului la locul tragediei, cel de-al treilea bărbat i-a făcut masaj cardiac, iar Eliza i-a făcut respirație gură la gură cum văzuse la școală la o lecție de prim-ajutor. I-au tot verificat pulsul în speranța că își revine.A fost prea târziu. Cred că deja era prea târziu și în minutele alea. Mai tarziu mi-a povestit Eliza, printre rafalele de plâns, că, în momentul în care a scos-o cel de-al treilea bărbat din apă, Maia era albă, avea buzele vinete și ochii ciudați, tulburi.Printre manevrele de resuscitare, Eliza a apucat să mă sune sa-mi spună cat a putut ea de coerent ce s-a intamplat. Am coborât la parter să o anunț pe bunica Maiei că s-a întâmplat ceva grav, că a căzut Maia în lac – nu știam precis în momentul ăla cum stăteau lucrurile – am revenit in casa si am sunat la 112 (3-5 minute până să răspundă dispecera, apoi transfer pe nr de la Pompieri, alte 2-3 minute – erau oricum pe drum in urma apelului barbatului nr. 3), mi-am luat geanta cu actele și ceva bani, am țâșnit pe ușa și-am plecat spre malul lacului. Cu un minim de inspirație, am apelat la un vecin cu mașina căruia am ajuns mai repede (mulțumesc, Cristi). N-am găsit-o pe drum pe bunica fetitei.Pompierii și Poliția erau deja la fața locului când am ajuns noi. Ajunsese și bunica Maiei. Nu va pot descrie cum era si cum erau toti! Polițiștii i-au luat Elizei o declarație, ne-au luat numerele de telefon nouă, părinților, rămânând să ne caute dacă va fi necesar.Au urmat peste 60 de minute de proceduri de resuscitare din partea pompierilor și medicilor, însă nu au mai putut-o readuce la viață.