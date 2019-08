Doar in filme vezi asa ceva! Alex Papadopol, desfigurat in bataie dupa ce a fost prins la nudisti - FOTO

Alex Papadopol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva, insa Alexandru Papadopol a fost desfigurat in bataie dupa ce a fost prins la nudisti! Saltat de pe plaja de doi securisti, Alexandru a fost inchis intr-o celula si snopit in bataie de un alt puscarias, iar imaginea sa este tulburatoare. Secvente dramatice in filmul ”Arest”, iar printre actori il putem descoperi pe Alexandru Papadopol. Filmul va avea premiera pe 20 septembrie, iar actiunea este plasata in anul 1993. Cel care il bate pe Alexandru Papadopol – arestat dupa ce este prins la ”nudisti” – este un infractor folosit de Securitatea Statului pe post de tortionar. De fapt, relatia dintre Alexandru Papadopol si infractorul r ...