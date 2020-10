Doar in Romania! Companie de stat, fara activitate din 2002. Director: 'Vorba vine, stat degeaba, administram spațiile'. Reacția ministrului Economiei

Un nume care sună pompos: Centrul Naţional de Invăţământ Turistic, pe scurt CNIT. O companie de stat din România, care are cinci membri în Consiliu de administraţie, plus director general, director adjunct, şi toate departamentele aferente, de la administrativ până la juridic. În total 30 de posturi bugetate, dintre care doar nouă sunt destinate personalului de formare profesională. Asta, în condiţiile în care obiectul de activitate al Centrului este... chiar formarea şi pregătirea personalului în turism. Anul acesta, CNIT a reuşit contraperformanţa de a organiza, atenţie... ZERO cursuri. Compania a cedat concurenţei principalul obiect de activitate: instruirea şi formarea personalului din turism, în baza unui contract de asociere în participaţiune. Astfel, firma privată face cursurile tocmai în sălile Centrului iar cei de aici primesc o parte din profit. Aşa au ajuns angajaţii statului să aibă activitate aproape zero şi să se ocupe doar de administrarea sălilor de cursuri cedate concurenţei. Conducerea, însă, se mândreşte cu două programe finanţate cu fonduri europene la care participă. Un reportaj realizat de Digi24:

Cristian Petrescu, directorul CNIT: Proiectele sunt pe o perioadă de 18 luni, nu au început toate cursurile, în total vor fi aproximativ 300, adică 150 colo, 150 dincolo, 300 - bucătari, cameriste, ospătari.

Reporter: Mulţi, puţini, în opinia dumneavoastră?

Cristian Petrescu: Depinde la ce te raportezi. Faţă de activitatea trecută care era aproape zero, se poate spune că sunt destul de mulţi.

Cristian Petrescu a preluat de câteva luni conducerea Centrului. A fost ministru al turismului în guvernarea PDL şi, până de curând, consilier local la Sectorul 3 din partea PMP. Ne spune că motivul pentru care Centrul nu are activitate este simplu: în urmă cu aproximativ 20 de ani, CNIT a încheiat un contract de asociere în participaţiune cu o firmă privată care îi era concurent pe piaţă. Astfel, i-a cedat acesteia obiectul său de activitate. Cu alte cuvinte, firma privată organizează cursurile în locul CNIT tocmai în sălile deţinute de compania de stat, iar Centrul doar administrează respectivele săli. Adică are grijă să fie curate şi în bune condiţii. În schimb, primeşte o parte din profit. Astfel, angajaţii Centrului au ajuns să nu mai facă aproape nimic şi îşi încasează lefurile doar din ce obţin de la concurenţă. Statul român prin CNIT deţine şi două hoteluri care au avut aceeaşi soartă. Sunt folosite de o companie privată tot în baza unui contract de asociere în participaţiune.

Cristian Petrescu, directorul CNIT: Practic, activitatea de învăţământ ar trebui să fie desfăşurată de compania privată, iar CNIT să administreze patrimoniul statului în acestă asociere. Că facem şi noi cursuri este un plus pe care îl dăm activităţii noastre.

Reporter: A, ok, acum înţeleg. Practic CNIT-ul nu are atribuţii de a face instruire.

Cristian Petrescu: Are şi CNIT-ul, dar a fost cedată această atribuţie firmei private în 2002 prin contractul de asociere în participaţiune. Că facem şi noi acum, facem tocmai ca să nu stăm degeba. Mă rog, vorba vine stat degeaba, că practic sunt foarte multe activităţi, în rest, legate de administrarea întregului patrimoniu.

Echipa Digi24 a vizitat de două ori Centrul Naţional de Învăţământ Turistic. Prima dată în luna ianuarie când director era Ion Antonescu. Acesta justifica atunci lipsa de activitate prin faptul că nu poate ţine pasul cu oferta concurenţei din privat.

Ion Antonescu, fost director CNIT: Lupta este pierdută, şi este pierdută din cauza faptului că concurenţa noastră practică nişte tarife pe care noi le considerăm nu de dumping, sunt anormal de mici. Adică, să consideri că poţi face un curs de bucătar cu 300, 400, 500 de lei, şase luni de zile este de-a dreptul nefiresc.

Concurenţa despre care vorbeşte fostul director este mai aproape decât vă puteţi închipui şi îşi face treaba chiar în sălile de curs ale CNIT.

Ion Antonescu, fost director CNIT: Este o societate privată care face cursuri aici, în sfârşit, pe aceste imobile, adică foloseşte aceste cursuri şi plăteşte nişte bani.

Reporter: Adică le închiriaţi dumneavostră lor, practic.

Ion Antonescu: Practic, cam aşa.

Reporter: Şi acum aveţi de gând cumva să reziliaţi contractul cu ei?

Ion Antonescu: Probabil că da.

Reporter: E nefiresc, aşa pare că este nefiresc ceea ce se întâmplă.

Ion Antonescu: Da, da, da. Este nefiresc.

Cristian Petrescu, directorul CNIT: Eu nu pot decât să iau de bun contractul încheiat atunci, din clauzele din contract este foarte greu de reziliat acel contract, ne descurcăm cu ce ne-a lăsat Guvernul Năstase.

Documentul a fost semnat în anul 2002 pe când ministrul al Turismului era Dan Matei Agaton.

Dan Matei Agaton, fost ministru al Turismului: Am zis, bun, hai să îi lăsăm să predea acolo. Atât. Mai departe, elemente de contract, de participare, nu îmi aduc aminte sub nicio formă.

Reporter: S-a întâmplat în 2002 când eraţi ministru.

Dan Matei Agaton: S-a întâmplat în 28 mai, mi-aţi arătat, că eu nici nu ştiam, 2002, când eram ministru, dar Centru era şi el acolo, nu făcea parte din principalele obiective pe care le-am avut ca ministrul al turismului.

CNIT este o companie cu capital integral de stat, deţinută de Ministerul Economiei. La începutul anului, ministrul Virgil Popescu ne spunea că va monitoriza activitatea Centrului.

Virgil Popescu, ministrul Economiei: Le-am cerut să vină cu un raport de activitate să îmi spună şi mie ce fac acolo şi cu ce se ocupă pentru că suntem într-o evaluare pe societăţi, dacă în energie lucrurile sunt foarte clare, şi la industrie lucrurile sunt clare, vreau să ştiu şi eu şi în turism cum stau lucrurile.

La nouă luni de la această declaraţie, Virgil Popescu nu a mai dorit să ne spună cum au evoluat lucrurile şi dacă este mulţumit de activitatea CNIT. Ne-a trimis către Emil Pîrjol, secretarul de stat care gestioneză domeniul turismului şi care este membru în Consiliul de Administraţie al Centrului. Mai întâi, domnul Pîrjol ne-a spus că va pleca din ţară şi nu ne putem întâlni. După mai bine de o săptămână, că are o altă deplasare, şi iar nu ne putem vedea. După alte câteva zile ne-a spus că nu dânsului ar trebui să îi cerem un punct de vedere, sfârşind prin a nu ne mai răspunde la telefon.