Doar in Romania! Gafa monumentala facuta de o cunoscuta primarie din Romania: Au inversat culorile drapelului

Autoritatile municipiului Husi au reabilitat in urma cu scurt timp indicatorul de intrare in localitate. Fierul alb a fost vopsit in culorile drapelului Romaniei, ori cel putin asa au crezut domniile lor. In graba ori intr-o neatentie exagerata, culorile au fost inversate. In loc de albastru, galben si rosu, indicatorul a fost vopsit cu rosu, galben si albastru. Putem intelege acest lucru daca luam in considerare faptul ca edilul Ioan Ciupilan este de la PSD. Pentru cei in cauza indemnam sa citeasca articolul 12 - simboluri nationale din Constitutia Romaniei se arata intr-un articol postat pe bzv.ro. Ce reprezinta culorile tricolorului Romaniei? In anul 1848, steagul adoptat de catre revol ...