Doar o minune il mai poate salva pe iubitul Oanei Radu. Medicii, rezervati in privinta sansei sale la viata

Sunt momente groaznice pentru Oana Radu. Artista nu mai are pace de zile si de nopti intregi, dupa ce iubitul ei a fost incendiat, in urma unui atac greu de inteles. Au trecut opt zile de la momentul groaznic, insa situatia lui Alin, tanarul cu care urmeaza sa se casatoreasca, nu pare sa se imbunatateasca.

Oana Radu si-a gasit puterea de a vorbi despre calvarul ei. Cantareata a marturisit ca are puterea sa spere, datorita faptului ca stie ca primele trei saptamani sunt critice.

Oana Radu nu mai doarme de nopti intregi

Iubitul ei este in coma indusa, iar ea sufera alaturi de el la fiecare pas. Nu mananca, nu doarme si abia respira. Inca nu ii vine sa creada ca ceea ce i se intampla este adevarat si spera la o minune, in conditiile in care medicii sunt rezervati.

„Doctorii sunt foarte rezervati in ceea ce priveste sansa lui la viata. Dar nimeni nu e Dumnezeu si eu ma rog la Dumnezeu si nu o sa ma lase. Eu nu imi doresc decat sa traiasca si sa se bucure de mine si de catelul nostru. Noi il asteptam acasa”, a spus Oana Radu, pentru Stirile Kanal D.

Iubitul Oanei Radu are arsuri pe 75% din suprafata corpului

Iubitul Oanei Radu a ajuns la spital cu arsuri pe 75% din suprafata corpului, iar de la Craiova a fost transfera la Bucuresti, acolo unde medicii se lupta zi de zi pentru a-l tine in viata. Oana Radu a marturisit ca acesta are imunitatea extrem de scazuta si ca nu a reusit sa-l vada pana in acest moment, pentru ca l-ar putea omori orice microb venit de afara, iar medicii au spus ca este mai bine ca toti cei dragi sa pastreze distanta, pana ce starea lui Alin va putea fi una stabila. Din cauza arsurilor grave, iubitul Oanei Radu este in coma indusa, caci durerile ar fi insuportabile pentru acesta.

