Doar una din patru companii mari si doar una din 63 de IMM-uri au directionat 20% din impozitul pe profit, respectiv, pe venit, catre cauze sociale, in 2018 (ANAF)

Dintre cei 89.791 de contribuabili care au realizat profit in 2018, doar 19.134 au ales sa investeasca in cauze sociale, directionand 20% din impozitul pe profit catre proiecte derulate in beneficiul societatii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), la solicitarea Salvati Copiii Romania.