Dobrogea in povesti audio - un proiect cultural artistic de exceptie

„Am primit înțelegerea celor de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și le mulțumesc pe această cale pentru că au vrut să ducem mai departe poveștile Dobrogei, miturile și legendele așa cum am considerat noi că este frumos.”Ideea audio-book-ului mi-a venit în luna ianuarie 2019 când veneam după o perioadă tulbure, în ființa mea se produceau lucruri mai puțin plăcute și eu la fiecare început de an îmi propun câteva lucruri pe care vreau să le realizez în anul respectiv și mi-a venit ideea de a face un audio-book, a transmite oamenilor prin vocea mea, gânduri care nu îmi aparțin în mod expres, gânduri și simțiri. Îmi place foarte mult ideea de audio - book, îmi place pentru că știu că în momentul de față lumea nu mai are timp să citească și atunci există această modalitate de a transmite un mesaj literar printr-un CD. Am venit la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” să propun acest proiect deoarece cu ceva timp în urmă citisem cele trei volume ale lui Cristian Cealera, despre Dobrogea și mi s-au părut niște povestiri, mituri și legende foarte interesante,atât pentru mine, cât și pentru cei care locuiesc în spațiul ăsta.

Plec de la intenția și de la ideea că omul nu trebuie să își uite rădăcinile, că întotdeauna trebuie să privești spre cer ca să poți să simți legătura cu pământul și eu am o puternică legătură cu Dobrogea, fiind dobrogeancă. ”