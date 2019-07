DobrogeaAcademica: Acad. Ioan-Aurel Pop - Conducerea Academiei Romane apreciaza la nivel maxim initiativa cotidianului ZIUA de Constanta“ (document)

Despre proiectul #DobrogeaAcademică

De-a lungul celor 10 ediţii, s-au alăturat acestui demers publicistic numeroşi membri ai Academiei Române, dar şi intelectuali de marcă ce au avut şansa de a-i cunoaşte pe cei doi savanţi, împărtăşind astfel, în premieră, relaţia cu totul aparte stabilită la nivelul cel mai înalt al intelectualităţii naţionale.Astăzi avem onoarea să dăm publicităţii „Cuvântul de preţuire” primit din partea preşedintelui Academiei Române, prof. univ. dr.(CV în secţiunea „Documente“), la rându-i impresionat de iniţiativa ZIUA de Constanţa.„Academia Română a vegheat cu discretă grijă, încă de la înfiinţarea sa (în 1866), ca din corpul său de erudiţi şi de savanţi să facă parte reprezentanţi ai tuturor provinciilor istorice româneşti, inclusiv ai românilor din sudul Dunării. Menirea membrilor Academiei a fost pe atunci şi aceea de a susţine, pregăti şi înfăptui unitatea politică naţională. Astfel, treptat, după 1866, s-au unit cu România Dobrogea centrală şi de nord, la 1878, Dobrogea, sudică la 1913, Basarabia, Bucovina şi Transilvania, la 1918. După unire, Dobrogea a fost legată de restul ţării nu numai prin faimosul Pod de la Cernavoda, ci şi prin alte mii de mijloace, dintre care cele spirituale, lingvistice, ştiinţifice şi culturale, în general, s-au aflat în prim-plan.Comunitatea dobrogeană are astăzi în cel mai înalt for de consacrare şi de cercetare al României doi membri de marcă, animaţi de dorinţa de a susţine cu demnitate şi onoare problemele culturale şi ştiinţifice ale provinciei: chimistul(membru de onoare al Academiei Române) şi biologul(membru titular al Academiei Române).Conducerea Academiei Române apreciază la nivel maxim iniţiativa cotidianului ZIUA de Constanţa de a susţine, împreună cu cele mai importante instituţii de educaţie şi cultură constănţene, un demers editorial bivalent, intitulatmenit să conducă la conectarea/reconectarea comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti - Academia Română. Suntem convinşi că oamenii de cultură, intelectualii şi publicul larg vor afla astfel detalii despre relaţia Dobrogei cu Academia Română, din toate timpurile, pe de o parte, şi vor beneficia de cicluri de conferinţe despre cel mai vechi pământ românesc, pe care s-au produs pentru prima oară conexiunea cu clasicismul greco-latin şi sinteza daco-romană.Suntem onoraţi să ştim că parte a proiectuluieste şi decernarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Constanţa celor doi savanţi menţionaţi, semn al prestigiului naţional şi internaţional de care se bucură aceştia şi mărturie a preţuirii lor de către comunitatea care i-a ivit pe acest spaţiu binecuvântat. Friederich Nietzsche spunea că «un popor ne se caracterizează atât prin oamenii mari pe care îi are, ci mai mult prin felul în care îi recunoaşte şi stimează pe aceştia». De aceea, nu încetăm să lăudăm iniţiativa ziarului ZIUA de Constanţa, îi felicităm pe cei doi membri ai Academiei Române - profesorii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu -, onoraţi cu acest prilej, şi le dorim noi împliniri pe tărâmul ştiinţei şi cercetării”.

Proiectul #DobrogeaAcademică, iniţiat de ZIUA de Constanţa Moment-reper al conectării comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti

#DobrogeaAcademică Personalităţi din administraţie, cultură, culte şi învăţământ salută decernarea titlului de Cetăţean de Onoare academicienilor dobrogeni Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu (galerie foto)

Cuvinte presărate cu onoare şi respect. Mesajele iniţiatorilor proiectului #DobrogeaAcademică, lansat de ZIUA de Constanţa (galerie foto)

Evenimentul are loc miercuri Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)



Colegiul „Mircea cel Bătrân“, din perspectiva directorului său / Anuare vechi ale liceului

#DobrogeaAcademică Interviu cu prof. dr. Vasile Nicoară - „Liceul «Mircea cel Bătrân» era declarat, în perioada interbelică, drept universitatea Constanței“



#DobrogeaAcademică Anuarele Liceului „Mircea cel Bătrân“, de astăzi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa



Despre „Mediocritate şi excelenţă“ – Petre T. Frangopol



#DobrogeaAcademică Integrala „Mediocritate și excelență“, scrisă de academicianul constănțean Petre T. Frangopol, de astăzi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța



#DobrogeaAcademică „Mediocritate și excelență“, volumul I - „S-a demonstrat până astăzi că nu există voință politică în vederea găsirii de soluții care să prevadă redresarea României“

#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (II). „Excelenţa şi talentul sunt un har de la Dumnezeu, la care se adaugă zeci de ani de muncă şi creativitate“

#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (III). „Firmele căpuşă, după scenariul bine-cunoscut şi excelent pus la punct, au devalizat, practic, industria chimică“



#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (IV). In Memoriam academician Geavit Musa (document)

#DobrogeaAcademică „Mediocritate și excelență“ (V). „Sunt cel mai bun fiindcă sunt mircist, sunt constănțean, sunt dobrogean, sunt român!“



#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (VI). „O decizie «istorică» pentru dezvoltarea noastră intelectuală“



#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (VII). „Colegiul «Mircea cel Bătrân» are o contribuţie deloc neglijabilă la istoria culturii româneşti de ieri şi de azi“​



Despre Marian-Traian Gomoiu



#DobrogeaAcademică Prof. univ. dr. Marian Traian Gomoiu, mărturisire de suflet - „Drumul meu în viață“



#DobrogeaAcademică Interviu cu prof. univ. dr. ing. Dinu Atodiresei - „Academicianul Marian Traian Gomoiu, un model de profesor avid de cunoaştere a noului în ştiinţă“ (document)

#DobrogeaAcademică Conf. univ. dr. Marius Skolka - „Marian-Traian Gomoiu, unul dintre pilonii învățământului și cercetării biologice și ecologice de la malul mării“ (document)

#DobrogeaAcademică Cătălin Ţibuleac - „Aducem mulţumirile noastre domnului Marian-Traian Gomoiu pentru întreaga activitate în slujba Deltei Dunării“

#DobrogeaAcademică Dr. Dan Vasiliu, director GeoEcoMar, filiala Constanţa - Amintiri cu academicianul Marian-Traian Gomoiu (document)

#DobrogeaAcademică Dr. Tania Zaharia despre activitatea academicianului Marian-Traian Gomoiu la Institutul Român de Cercetări Marine din Constanţa (galerie foto)

#DobrogeaAcademică Dr. Dumitru Murariu - „Academicianul Marian-Traian Gomoiu a contribuit la creşterea prestigiului României în Europa şi în lume“ (document)

#DobrogeaAcademică Cine este academicianul constănțean Marian-Traian Gomoiu. Biografia celui mai activ cercetător al Mării Negre



Despre Petre T. Frangopol



#DobrogeaAcademică Prof. dr. Dragoș Vaida - „Academicianul Petre T. Frangopol, un senior al culturii românești“ (document)



#DobrogeaAcademică Acad. Nicolae-Victor Zamfir - „Profesorul Petre T. Frangopol a promovat Institutul de Fizică Atomică drept un reper pentru comunitatea academică din România“ (document)

#DobrogeaAcademică Scriitorul Paul Diaconescu - „Petre T. Frangopol, omul înzestrat cu o voință de fier, ființa pentru care piedicile sunt făcute spre a fi învinse“

#DobrogeaAcademică Acad. Ioan Dumitrache - „Spirit liber, curajos şi competent, prof. Petre T. Frangopol s-a aplecat cu multă dăruire spre probleme majore ale societăţii“ (document)

#DobrogeaAcademică Acad. Gheorghe Benga - „Profesorul Petre T. Frangopol reprezintă un model de om de ştiinţă din categoria Excelenţei“ (document)

#DobrogeaAcademică Acad. Dorin Poenaru - „Petre T. Frangopol, întemeietor de şcoli şi lider de opinie“ (document)

#DobrogeaAcademică Acad. Victor Voicu - „Petre Frangopol este un om, o voință, un caracter care nu ațipește pe orbită“ (document)

#DobrogeaAcademică Cine este academicianul constănțean Petre T. Frangopol. Biografia unui simbol al luptei împotriva mediocrității din societatea românească