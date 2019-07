DobrogeaAcademica: Istoria o scrie comunitatea constanteana. Academicienii Petre T. Frangopol si Marian-Traian Gomoiu - recunoastere binemeritata (galerie foto + documente)

„Ar trebui să ne fie rușine că ne-am pierdut încrederea în noi și între noi“



„S-a ridicat acest locaș de lumină pentru a fi un templu al științei“

Atmosferă de mare sărbătoare la Constanța

Ideea proiectului, inițiat de cotidianul ZIUA de Constanța și susținut cu inimă deschisă de comunitatea dobrogeană, are în spate o poveste foarte interesantă și... sentimentală.La jumătatea lunii mai, o echipă a cotidianului ZIUA de Constanța participa, la invitația academicianului, la sesiunea științifică a Academiei Române dedicate memoriei marelui cercetătorAtunci aveam să fim atât de mândri de istoria Dobrogei și de reprezentanții ei cei mai de frunte, plecând chiar de la Sfântul Andrei, încât, la întoarcerea acasă, marcați de atmosfera solemnă căreia îi fuseserăm părtași, cu sprijinul comunității dobrogene lua naștere proiectul #Dobrogea Academică.Și dacă ieri am avut șansa de a fi martorii unei altfel de ședințe extraordinare de Consiliu Local Constanța, în care am celebrat doi academicieni contemporani, absolvenți ai Liceului „Mircea cel Bătrân” -86 de ani, membru de onoare al Academiei Române) și(83 de ani, membru titular al Academiei Române), este pentru că au existat inițiatori ai acestui demers precum Universitatea „Ovidius” Constanța (prorector Mihai Gîrțu și conf. univ. dr. Marius Skolka - decan Facultatea de Științele Naturii și Științe Agricole), Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (director, prof. dr. Vasile Nicoară), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (rector, prof. univ. dr. Ing. Octavian Tărăbuță), Comunitatea Elenă „Elpis” (președinte Traian Antoniadis și vicepreședinte Mihnea Hagiu), conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, dr. Doina Păuleanu (director Muzeul de Artă Constanța), prof. univ. dr. Adrian Bavaru, cotidienele „Adevărul” (Sînziana Ionescu și Mariana Iancu) și „Evenimentul Zilei” (Feri Predescu), Dotto Tv, SC Comvex SA, SC Zip Escort SRL, Baroul Constanța (av. Cătălin Filișan), Editura Ex Ponto (editor Ovidiu Dunăreanu).Ieri, în sala „Gheorghe Coriolan“ a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” s-a scris o altfel de pagină de istorie dobrogeană, cea a recunoștinței, așa cum afirma și primarulîn discursul său dinaintea procedurii de supunere la vot a acordării titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța celor doi savanți.Prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, prorector al Universității „Ovidius”, a dat citire Laudatio redactat în cinstea academicianului Petre T. Frangopol (vezi secțiunea „Documente“), iar prof. univ. dr. Adrian Bavaru, fost rector al Universității „Ovidius”, a dat citire Laudatio scris de dânsul în onoarea academicianului Marian Traian Gomoiu (vezi secțiunea „Documente“).Așa cum spuneam anterior, primarul Decebal Făgădău, în discursul său, s-a referit la valorile care ne influențează devenirea: „Suntem într-un moment extrem de important, într-o atmosferă caldă, în care am convocat aleșii urbei pentru a da curs unei inițiative cum nu cred că am avut după Revoluție la Constanța. O inițiativă care a plecat din mass-media - și apreciez aici eforturile constante pe care publicația ZIUA de Constanța le face - căreia i s-au alăturat într-un timp extrem de scurt o mulțime de personalități ce reprezintă Constanța, Dobrogea și România.Am văzut o susținere fără precedent și aș vrea să cred că acest semnal pe care l-am primit noi, cei aleși, ne arată că suntem într-un punct de inflexiune. Trebuie să învățăm să facem un al tip de politică, pentru a ști unde ne îndreptăm trebuie să știm cu-adevărat de unde venim să înțelegem că noi suntem vremelnici și că înaintea noastră sunt o mulțime de oameni, de personalități care au muncit, care au trudit, care au învățat, care au dus zi de zi o luptă cu ei înșiși, generoasă, în folosul comunității.Astăzi avem onoarea să-i avem alături pe domnul academician Petre Frangopol, care în 1951, după ce a făcut doi ani într-unul, a devenit unul dintre cei mai tineri studenți, cu un parcurs fulminant și astăzi reprezintă un pilon al academiei Române. De asemenea, îl avem pe domnul academician Marian-Traian Gomoiu și mă uit la dânsul și încă aud vocea puternică și aspră de la prima întâlnire, pe care am avut-o cred că în urmă cu 15 ani, când, vremelnic, conduceam Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și mergeam să învăț de la Institutul de Cercetare Marină, de la celelalte instituții de cultură din municipiul Constanța, de la oamenii care erau unanim recunoscuți.În general, lumea politică nu este obișnuită să audă cuvinte bune, ci cuvintele rele sunt la ele acasă. Despre aceste două personalități ale orașului nostru și ale țării nu am auzit niciodată un cuvânt rău. Aceasta ar trebui să fie o lecție de comportament și să ne luăm modele atâta vreme cât le mai avem printre noi pentru că, slavă Domnului, orașul nostru a generat atâtea modele și atâtea personalități.De multe ori, împinși de la spate, am venit să recunoaștem meritele, poate câteodată prea târziu, celor care au muncit și s-au sacrificat pentru alții. Cred că de fapt aceasta ar trebui să fie menirea noastră de azi. Vreau să apreciez într-un mod deosebit acest moment ce nu credeam că va depăși momentul de sărbătorire, de recunoaștere a domnului Adrian V. Rădulescu. Un moment care a pus la un loc mai multe județe, care a adus aici la Constanța o mulțime de personalități.De asemenea, mă bucur să o văd în sală pe doamna Anaid Tavitian, pe doamna Doina Păuleanu, pe doamna Carmen Aldea Vlad - și vă promit, doamnă. că toate ședințele de Consiliu Local încep cu imnul României și cu imnul Dobrogei, poate prea târziu pentru domnul Dumitru Lupu -, dar lucrurile acestea au devenit firești în viața noastră. Nici nu știam că există și ar trebui să ne fie rușine că nu am știut aceste lucruri și că ne-am pierdut încrederea în noi și între noi.Astăzi avem parte de un gest care poate reprezenta un moment de creștere a orașului nostru, un moment în care trebuie să vorbim cu mândrie despre cine suntem, nu atât fiecare dintre noi, dar cine suntem ca o comunitate. Suntem adunați aici de un demers curat, pur, pe care societatea civilă ni l-a generat ca un fel de obligație minimă morală.Anul acesta am fost onorat să convoc ședința Consiliului Local Municipal la Liceul «Mircea» în fostul atelier literar «Zări Albastre», care astăzi poartă numele lui Gheorghe Coriolan. Un om care, așa cum îmi povestea domnul academician Petre Frangopol, a preluat sloganul «Dați 1 leu pentru Ateneu» și mergea pe străzi și spunea «Dați 1 leu pentru liceu». De aceea avem astăzi teatrul cu care ne mândrim, fosta sală de sport a liceului nostru. Pentru că un director de liceu și-a lăsat la o parte mândria și a cerut sprijinul comunității. Mie mi-e dor de acel moment în care comunitatea noastră așa era.Mi se pare firesc să mulțumesc domnului director Vasile Nicoară - La mulți ani pentru ziua dânsului de ieri (9 iulie - n.r) - și să transmit mulțumirile mele în numele municipiului Constanța întregii echipe a Liceului «Mircea cel Bătrân». De asemenea, nu pot să nu menționez că astăzi Liceul «Mircea» este așa pentru că înaintea acestei echipe au fost echipe care au ridicat de la mandat la mandat calitatea învățământului. «Mircea cel Bătrân» este o unitate de elită a învățământului românesc. Dau cuvântul celui care conduce cea mai importantă instituție de învățământ din Constanța la nivelul liceelor”.Extrem de emoționat să fie gazda acestui moment istoric - o ședință extraordinară de Consiliu Local cu două puncte pe ordinea de zi care nu vizează autorizări, atribuiri de terenuri sau alte decizii administrative, ci onoranta decernare a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța celor doi academicieni contemporani -, prof. dr. Vasile Nicoară a adus în discuție o pagină memorabilă: „În actul de construcție a acestei clădiri, între altele, scrie că s-a ridicat acest locaș de lumină pentru a fi un templu al științei. Cât de bine se potrivește, făcând arc peste timp, ca acest templu al științei să fie onorat public, recunoscut public prin excelențele lor, foști elevi ai Liceului «Mircea» care, iată, primesc această distincție de seamă. Care aduce, fără îndoială, o aură liceului nostru și va constitui un model pentru generațiile viitoare. Vă asigur că facem activitate de calitate și că vom fi oricând o emblemă a României privind cultura și educația”.Ședința extraordinară de ieri a Consiliului Local Constanța s-a transformat într-o premieră chiar și pentru această instituție, reușind să demonstreze alegătorilor că se pot mișca... „munții”, dacă în comunitatea constănțeană există dovezi de credință în valori. 24 de consilieri locali, indiferent de culoarea politică, au fost solidari în votul „pentru” binemeritata recunoaștere a valorii academicienilor Petre T. Frangopol și Marian-Traian GomoiuToți cei prezenți la eveniment s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare oferită de Fanfara „Muzica Apelor” a SC RAJA SA (condusă de dirijor Inga Postolache), care a reușit să însuflețească - atât la deschiderea, cât și la închiderea ședinței - o întâlnire memorabilă, completată de intonarea Imnului României de către tenorul, acompaniat de pianista, și de Imnul Dobrogei (compus de maestrul, pe versuri de), interpretat acapella de artistul liricAu răspuns „prezent” cele mai importante personalități ale urbei noastre, indiferent că vorbim aici de reprezentanții Institutului „Grigore Antipa” sau ai GeoEcoMar, de primarul comunei Cumpăna -veteranul „mircist”- și el cetățean de onoare, la fel ca și, de rectorul Universității „Ovidius” -de avocațiiși, de eruditul prof. univ. dr.(Academia Navală „Mircea cel Bătrân”), de directorul Teatrului de Stat -Le mulțumim că au acceptat invitația de a fi martorii unei noi file de istorie constănțeană, inițiată și consemnată de cotidianul ZIUA de Constanța și girată de comunitatea constănțeană cu atâta încredere.

Despre proiectul #DobrogeaAcademică



