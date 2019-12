Dobrogeanul care a calculat anul nasterii lui Iisus: De Craciun, mai mult ca in orice zi a anului, sa-l amintim pe Sfantul Dionisie Exiguul!

Cine a fost Dionisie Exiguul (cel Smerit)

Medalia „Dionisie Exiguul“

Azi, în prima zi a sărbătorii ce marchează Întruparea lui Iisus Hristos, Crăciunul, nu putem să nu ne amintim cu mândrie - mai ales noi, dobrogenii - de(cel Smerit), dobrogeanul care a calculat Anul Naşterii lui Iisus.Cu alte cuvinte, Crăciunul lui 2019, sărbătoare aşteptată cu nerăbdare de mulţi dintre noi, se datorează inclusiv calculelor neobosite ale eruditului dobrogean.Cu atât mai mult astăzi, faţă de orice altă zi din an, se cuvinte să-l amintim pe Dionisie Exiguul (cel Smerit).Canonizat în urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8-9 iunie 2008, Sfântul Dionisie este sărbătorit pe data de 1 septembrie, în calendarul ortodox, şi pe 4 octombrie - în cel catolic.Născut în Sciţia Minor - Dobrogea de azi - în anul 470 d.Hr., Dionisie a fost primul om care a reuşit să determine anul naşterii lui Iisus Hristos. Rezultatul a fost posibil exclusiv prin calcule elaborate întocmite de Dionisie pornind de la data sărbătoririi Paştilor.Prin muncă laborioasă, prin energia pe care a pus-o în mişcare în acest sens şi prin hotărârea neclintită de a afla cu exactitate Anul Întrupării lui Hristos - „Anno Domini“ (Anul Domnului) - Dionisie Exiguul şi-a câştigat numele de Părinte al erei creştine.Aşa cum arătam în ediţiile anterioare, odată cu Dionisie, întemeietor necontestat al calendarului întemeiat prin raportare la Anno Domini (A.D.), omenirea întreagă datorează Dobrogei străbune introducerea Calendarului Creştin universal, ce împarte istoria în două perioade: „înainte de Hristos“ (î.Hr.) şi „după Hristos“ (d. Hr.). Putem spune, deci, că „Anno Domini“ pleacă din Dobrogea, ceea ce înseamnă că, astfel, Dionisie Exiguul a reuşit să fixeze pe veci imaginea Dobrogei în universalitatea creştină.Adevărat savant al vremurilor sale, cunoscător al limbilor greacă şi latină, Dionisie Exiguul a rămas în istorie, de asemenea, drept un renumit traducător al operelor teologice. Totodată, acesta a fost nu numai poliglot, ci şi filosof de seamă şi un erudit jurist, ale cărui cunoştinţe aprofundate în domeniul cronologiei şi al calculului astronomic sunt recunoscute pe plan mondial.Se cuvine să amintim că cel de-al 141-lea an al revenirii Dobrogei la patria mamă, moment marcat de cotidianul ZIUA de Constanţa prin organizarea evenimentelor #sărbătoreşteDobrogea141 dedicate Zilei Dobrogei, a stat, la rândul său, sub semnul lui Dionisie Exiguul.Anul acesta, medalia „Dionisie Exiguul“ şi distincţia „Meritul Dobrogean“ au fost conferite în semn de înaltă preţuire pentru munca şi activitatea a cinci personalităţi ce şi-au legat numele pe vecie de pământul strămoşesc de la Marea Neagră.Aceştia sunt arheologul, istoricul şi cercetătorulcolonelul Marin Ionescu Dobrogianu - militar şi istoric, Geavit Musa - renumit fizician dobrogean, membru corespondent al Academiei Române, prozatorul, poetul, memorialistul şi criticul literarul Pericle Martinescu precum şi Constantin Sarry - director timp de patru decenii al publicaţiei „Dobrogea Jună“.Totodată, este de amintit şi faptul că Seminarul Teologic din Constanţa poartă numele sfântului Dionisie. Astfel, instituţia se numeşte Seminarul Teologic Cuviosul „Dionisie Exiguul“, tot întru cinstirea primului om ce a stabilit anul Întrupării lui Iisus Hristos, a celui ce a aşezat pământul strămoşesc dobrogean în universalitatea creştină.