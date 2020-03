Doctor din Motru catre rudele unui bolnav: 'Ia-l și du-l la Targu-Jiu, nu am ce-i face!'

Medicii Spitalului din Motru, judeţul Gorj, i-ar fi spus unei femei care și-a dus tatăl la urgențe, cu dureri puternice, să îl ia și să-l ducă la Târgu-Jiu pentru că n-au ce-i face, potrivit Mediafax.

Fiica bărbatului de 67 de ani care acuza dureri abdominale a scris pe Facebook că, în noaptea de miercuri spre joi, medicul de gardă și asistentele de la Spitalul Motru au refuzat să îl consulte pe tatăl ei.

„Domnule primar al orașului Motru! Domnule manager al spitalului Motru! Domnilor, astă noapte, la ora 01.04 am ajuns cu mașina personală cu tatăl meu, la Urgențe Motru. 67 de ani, cardiac, vomitând și ținând de dureri abdominale! Doctorul de gardă, asistentele au adresat următoarele cuvinte: Ia-l și du-l la Târgu-Jiu, nu am ce-i face! Am strigat măcar să îi ia o tensiune. Doctorul de gardă a răspuns să aștept că are de completat acte! Și să-l duc la Târgu-Jiu! Îl urcarăm în mașina personală leșinat pe bancheta din spate, la Târgu-Jiu. (...) Vă cer explicații pentru comportamentul medicului de la Urgență!", a scris femeia.

Reprezentanții spitalului susțin că vor face verificări și vor discuta cu femeia.

Medicul acuzat că a refuzat consultația a declarat că a avut o altă urgență în acel moment.

„Din ce am aflat, în acel moment era o urgență, doi pacienți dintr-un accident rutier, unul din ei era mai grav și trebuia stabilizat. Am aflat de la personal că a fost rugată să aștepte până se stabilizează pacienții și apoi va fi văzut, doar că atunci când a fost rugată să între nu mai era, a plecat către Târgu-Jiu. O s-o chemăm pe doamna, să luăm legătura cu dumneaei să vină să ne precizeze exact ce s-a întâmplat. S-a întâmplat azi-noapte, când era un accident cu două victime. Medicul era ocupat să stabilizeze unul dintre pacienți, cu mai multe fracturi. A fost rugată să aștepte. Discuția a fost foarte rapidă. A intrat doamna, a spus că este de câteva zile cu dureri abdominale domnul, că se știe cu probleme la fiere și atunci a fost rugată să aștepte", a declarat, , Alin Efrim, managerul spitalului din Motru.