Doctorița Olga Simionescu a RABUNIT: care e SECRETUL țarilor in care sunt cei mai puțini oameni uciși de COVID-19

Peste 200 de români au murit deja după ce s-au îmbolnăvit de coronavirus în timp ce sufereau și de boli grave precum cancer, diabet sau probleme cu tensiunea. Prof. Dr. Olga Simionescu spune că, în Israel, ţara cu o rată mică de mortalitate din cauza COVID-19, accesul şi triajul pacienţilor se fac după reguli stricte. Medicii din spitalele Israeluluui îmbracă echipamentele de protecţie în timpi instruiţi, ca în armată, conform Mediafax.

Prof. Dr. Olga Simionescu a completat încă un capitlul din Jurnalul de pandemie. Expertul explică modul în care s-au organizat autorităţile din Israel, ţara cu o rată mică de mortalitate pusă pe seama COVID-19. Dr. Simionescu explică şi ce noi simptome dă infecţia cu Covid 19.

Redăm Jurnalul de pandemie:

„Geniile sunt excentrice, iar doctor Marina Grigore nu face nici ea excepţie. N-are de gând să-şi ia odată permis, aşa că aşteaptă şoferii din aplicaţii wiffi, însa victimele ei nu intuiesc cât ghinion le poate aduce treaba: accidente cu pasagera pe bancheta din spate, caftiri în trafic etc. Şoferul care a dus-o ieri, de pildă, convins că nu există corona virus, dar şi că wifiu’ ne ucide, va sfârşi inexorabil pe mâna Halatelor Albe de la Gânduri Obscure (HAGO). Peste puţin timp, noi toţi ne vom fi relaxând (prin parcuri), în timp ce HAGO vor munci până la epuizare, believe me.

De o relaxare precaută vorbesc tot mai mult acum Germania, Austria, Danemarca şi Norvegia. Ţări serioase, muncitoare, fara să se creadă l’ombelico del mondo, ele au traversat cu fruntea sus această pandemie.

Dar elevul cel mai truditor şi întotdeauna pregătit pentru olimpiadă, este, fără îndoială, Israel. Daca el nu ştie what to do, cine oare? Şi rezultatele se văd, într-o populaţie în care anunţurile în unităţile medicale sunt în ebraică, arabă, rusă şi amhară (etiopiană). Asta înseamnă că la ei vin oameni din cele patru zări, care pot aduce şi transmite virusul de oriunde. Schema de acces în spital e incredibil de simplu construită: Halatele Albe intră şi ies printr-o zonă complet opusă faţă de pacienţi; triajul este perfect, cu reguli explicite, menite să cruţe personalul şi să nu amestece cazurile pozitive cu cele negative. Orice pacient este obligat să poarte corect o mască chirurgicală, dacă starea de sănătate ii permite. Iar Halatele Albe au combinezoane spaţiale pe care le imbracă în timpi instruiţi, aşa cum au fost învăţate la armată care la ei e obligatorie (2 ani pentru fete, 3 ani pentru baieţi).

Israelienii au făcut un control perfect al graniţelor, cu 14 zile de carantină şi monitorizare GSM (da, 1500 de cazuri au identificat!); în plus, au interzis pentru moment turismul medical. Cei care au grijă de ţara lor au pornit în lumea largă să aducă măşti şi ventilatoare şi acum câteva ore au importat din India, printr-un acord cu Cipru, 5 tone de clorochină. Just in case. And by the way, Cipru e la doar 30 de minute de zbor de Tel Aviv şi nu-i doar un refugiu pentru oligarhii ruşi.

Pesah Sameah, dragii mei! Paştele fericit al evreilor vine în 2020 cu interdicţia de a ieşi din oraş şi de a te depărta cu 100 de metri faţă de casă (altfel plăteşti o amendă de 128 euro sau de 1280 euro dacă treaba se repetă). Cu excepţia unor radicali, greu de strunit, oamenii au respectat carantina la ei, cine riscă 5 ani in prizon?

Apar din ce în ce mai clar semnale de orientare rapidă pentru COVID: pierderea completă doar a mirosului cu debut acut sau pierderea gustului, a mirosului şi oricare dintre semnele de pe piele: urticarie, leziuni violacee la mâini, pete roşii dureroase. Contextul febril şi lipsa puterii sunt şi ele fidele. Lumea însă trebuie să fie testată, din ce în ce mai mult, cum m-am repetat.

Limfocitul este o importantă celulă din globulele albe. Scăderea limfocitelor circulante (limfopenia) permite informaţii despre viitorul pacientului, la 2 verificări separate: la 10-12 zile de la debut şi la 17-19 zile de la debut. Sub 20% este pericol şi sub 5% este critic. Poate fiindcă limfocitul exprimă receptorii ACE2 despre care am vorbit în film.

Îi trimit un gând bun astăzi doctorului Nelu Tătaru, care pare că se teleportează neobosit în toată ţara şi nu se dă bătut. Îmi place că nu-l ating ifosele autosuficiente ale costumelor exclusiviste de la serile televizate (cotcodac!), cu atotştiutori în toate (“în cele ce sunt şi-n cele ce mâine, vor râde la soare!”). Dacă expertiza acestor ghicitori în viitorul apropiat este aşa de mare, cum se face că la noi s-au infectat în masă Halatele Albe? Honi soit qui mal y pense! ( Rău pentru cel care gândeşte rău). Găsesc că Doctorul Nelu Tataru merge pe rezultat şi că lupta lui e grea. Nu mă interesează de la ce partid vine si ce doctrină are. Omul luptă neînfricat şi merită tot respectul nostru. Nu l-am întâlnit niciodată, dar mi-aş dori, odată, să-i strâng mâna.

Nihil sine Deo!".