Doctorii avertizeaza: „E foarte toxic pentru ficat. 10 pastile pot sa omoare si un adult”

toxic pentru ficat

Un medic din Romania avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, in administrat necorespunzator, poate fi mortal celor mici.

Tudor Ciuhodaru, specialist in Medicina de Urgenta, trage un semnal de alarma asupra abuzului de paracetamol in randul copiilor.

Medicul povesteste cum doi copii au ajuns la spital in stare grava, dupa ce parintii lor i-au tratat cu paracetamol in doze similare celor pentru adulti.

Cei doi copii erau frati si s-au prezentat la spital cu insuficienta hepato-renala. Din pacate, unul dintre ei nu a mai putut fi salvat.

Reguli de care trebuie sa tii cont la administrarea paracetamolului

Medicul specialist a postat pe propria pagina de Facebook cateva reguli de care trebuie sa tinem cont la administrarea paracetamolului:

1. Paracetamololul este toxic pentru ficat daca se depaseste doza.

2. Are actiune analgezica si antipiretica. Actiunea sa antiinflamatoare este practic inexistenta.

3. De aceea este indicat pentru tratamentul simptomatic al:

a) febrei si al

b) durerilor usoare si medii cu diferite localizari: cap, articulatii, dinti, dureri faringiene sau durerea la locul vaccinarii.

4. Reactiile adverse pot fi reduse la minimum prin administrarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai scurta perioada necesara controlarii simptomelor. De aceea:

5. Nu se recomanda administrarea la intervale mai mici de 4 ore.

6. Nu trebuie administrate mai mult de 4 doze pe zi.

7. Daca simptomele persista mai mult de 3 zile este necesara reevaluarea diagnosticului si tratamentului.

8. Copilul nu este un adult in miniatura. (metabolismul diferit impune ajustarea dozelor) iar la

9. La copii cu varsta sub 6 ani recomandam utilizarea formelor farmaceutice adecvate varstei (10 – 15 mg/kg/la o administrare).

10. Nu lasati copiilor acces liber la medicamente (necesar un dulap inchis). Intoxicatia cu 10 comprimate de paracetamol poate fi mortala chiar la adult.

