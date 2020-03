Doctorul Adrian Streinu-Cercel: ”Se pare ca acestui virus nu ii place frigul”

Adrian Streinu-Cercel: ”Se pare ca acestui virus nu ii place frigul”. Doctorul Adrian Streinu-Cercel, manager al Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals”, a sustinut ca vremea rece care s-a instalat in majoritatea regiunilor din Romania ar putea incetini raspandirea noului coronavirus.

Intrebat cum influenteaza racirea climei raspandirea noului coronavirus, Adrian Streinu-Cercel a afirmat ca ”influenteaza in bine din doua considerente”.

”Primul este ca daca se depune un strat de zapada, acest strat de zapada va trebui lasat pe jos, nu va trebui adunat. Este cel care poate sa ne salveze in momentul de fata si sa decontamineze o suprafata foarte mare si sa se evite raspandirea virusului in natura. Un al doilea aspect este ca acela se pare ca acestui virus, desi ar trebui sa ii placa frigul, nu prea ii place frigul. Ca atare e posibil sa avem o incetinere a raspandirii lui, ceea ce ne va permite noua, in sistemul de sanatate, sa mai facem un pas in plus in tratarea acestor pacienti”, a precizat Streinu-Cercel la TVR.

Managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” a mai aratat ca in momentul de fata Romania este intr-o faza de transmitere comunitara a bolii. Mai exact, de transmitere locala spre comunitara.

Streinu-Cercel a revenit asupra sfaturilor autoritatilor ca oamenii sa isi limiteze contactul cu alte persoane. Sa nu iasa din case decat pentru chestiuni urgente.

”Daca vom sta in case, vom trece cu bine peste asta. Daca nu, vom asista si noi la ceea ce este acum in Italia”, a avertizat Streinu-Cercel. A continuat spunand ca ”problema tine de igiena”. ”Apa si sapunul vor dicta dinamica acestei pandemii. Cat sta virusul, cat nu sta virusul pe diferite suprafete este mai putin important. Important e ce facem cu mana noastra. Daca ne spalam pe maini cu apa si sapun, daca ne spalam fata cu apa si sapun. Atunci decontaminam tot ce atingem si virusul nu se poate aciua in trupul nostru”, a spus Streinu-Cercel.

