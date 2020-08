Doctorul vedetelor, acuzat de luare de mita

Stan Vitalie, supranumit “Doctorul vedetelor” pentru intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anilor, a fost us sub acuzare de procurorii DNA pentru 16 fapte de luare de mită. Stan Vitalie este acuzat că în perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, în calitate de medic primar și manager al Spitalului Clinic de urgență Chirurgie […] The post Doctorul vedetelor, acuzat de luare de mită appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.